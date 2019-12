-EROĞLU: BU SÖZLER BİZİ RENCİDE EDİYOR ADANA (A.A) - 28.04.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ''Kıbrıs Türkiye Hükümetlerinin bir kamburudur'' şeklinde sözlerin kendilerini rencide ettiğini bildirdi. Eroğlu, Çukurova Genç İşadamları Derneği (ÇÜGİAD) ve Türk-Amerikan İşadamları Derneği tarafından Adana Seyhan Otel'de düzenlenen ''Kıbrıs'ın Dünü Bugünü Yarını'' konulu konferanstaki konuşmasında, 19 yıl başbakanlık, 21 yıl parti başkanlığı ve 35 sene milletvekilliği yaptığını, Başbakan olduğu dönem de milletvekili olduğunda da tüm amacının Türkiye ile ilişkileri en sıcak noktaya taşımak olduğunu belirtti. İlk defa 1985'te başbakan olduktan sonra, 1986 yılında o zamanın başbakanı Turgut Özal ile ilk defa başbakanlar düzeyinde bir ekonomik işbirliği protokolüne imza attıklarını bildiren Eroğlu, şöyle devam etti: ''Her ülkede sol da vardır, sağ da vardır. Ve o gün için kendini aşırı sol zannedenler, bizim anavatanla imzaladığımız o protokolü 'yıkım paketi' şeklinde gösterdiler ve birçok afişler, broşürler dağıttılar. Halbuki KKTC'nin altyapısının büyük kısmı Özal ile imzaladığım o protokollerle yapılmıştı. Bu denli değişik düşünceler var. Neticede orası demokratik bir ülkedir, ama o gün bugün, Türkiye ile ilişkileri en sıcak noktaya taşımak gayreti içinde oldum. Son zamanlarda buradaki TV ekranlarında dahi izlediniz, bazı mitingler olmuştur. O mitinglerde bazı hoş olmayan pankartlar açılmıştır. Oradan çıkan bu seslere, gösterilen pankartlara buradan tepkiler olmuştur. Sanki iki ülke ve iki ülke insanı arasında bir soğuk savaş varmış gibi bir hava yaratılmaya çalışılmıştır. Bunlar, her ülkede olduğu gibi marjinal uçlardır. Bunların siyasette yeri dahi fazla yoktur. Seçime girdikleri zaman yüzde yarım-1'den fazla oy almamaktadırlar. Ama Kıbrıs Türkleri'nin yüzde 99,5'i Türkiye'yi 'anavatan' bilmektedir. Anavatanla işbirliğinin geliştirilmesinden yanadır ve anavatan Türkiye'nin garantörlüğünün sonsuza dek devamından yanadır.'' Derviş Eroğlu, KKTC'nin kırmızı çizgilerinden bir tanesinin, Türkiye'nin etkin ve fiili garantisini devamı olduğunu vurgulayarak, ''Başbakan olduğum zaman, bunu Meclis kararı şekline de dönüştürdüm. Şu anda meclisimizden oy birliğiyle alınmış bir karar vardır. Türkiye'nin fiili garantisi bizim kırmızı çizgimizdir, vazgeçemeyiz. Güney'in meclisinde de Türkiye'nin garantisine karşı bir karar alınmıştır'' dedi. -''KAMBUR'' YORUMLARI- ''Kıbrıs Türkiye Hükümetlerinin bir kamburudur'' şeklinde sözlerin kendilerini rencide ettiğini bildiren KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, şunları kaydetti: ''Çünkü Osmanlı Kıbrıs'ı İngilizlere devrettiği günden beri, Türklük mücadelesi veriyoruz. 1. Dünya Savaşı'nda İngilizler Çanakkale'den almış olduğu esirlerin bir kısmını Kıbrıs'a getirmiştir. O zamanın Türkleri, esirlerin kamptan kaçırılması ve Türkiye'ye gönderilmesi için çok büyük uğraşlar vermiştir. Bir kısmı yakalanmış, Girne Kalesi'nde mahkum edilmiştir. O günler yaşanmıştır. Bizim atalarımız geçici gelmediler. Oraya bir 'Türklük mührü' vurulacaktı ve Türkler sahip çıkacaktı. Bugüne kadar Kıbrıs Türkü o Türklük mührünün bozulmaması için her türlü cefayı çekmiştir. Bu cefayı çektiği yıllarda yalnızdı. Ama Atatürk devrimleri çıktığında, Türkiye'den önce Kıbrıs Türk Halkı bunu kabul etmiştir.'' Daha sonra, ÇÜGİAD Başkanı Hakan Çelik, Eroğlu'na Adana'nın simgelerinin bulunduğu bir kabartmalı tablo hediye etti. Toplantıya, Adana Valisi İlhan Atış ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.