-EROĞLU: BU ŞARTLARLA MÜZAKERELERİ SÜRDÜMEK ZOR LEFKOŞA (A.A) - 11.10.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, ''Güzelyurt Rumlara verilmeden Kıbrıs sorunun çözülemeyeceği'' yönündeki talebine, ''Böyle şartlarda müzakereleri devam ettirmek zor'' karşılığını verdi. Kıbrıs gündemiyle olağanüstü toplanan KKTC Cumhuriyet Meclisi toplantısı tamamlandı. Eroğlu, Kıbrıs müzakere süreci hakkında Genel Kurula bilgi verdi, milletvekillerini dinledi. Siyasi parti başkanları ve milletvekilleri, Kıbrıs Türk tarafının müzakerelerde sunduğu mülkiyetle ilgili önerileri olumlu buldu. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Meclisten ayrılırken basına yaptığı açıklamada, milletvekillerine, Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili bilgi verdiğini, mülkiyet önerileri konusunda görüşlerini aktardığını söyledi. Siyasi parti başkanlarına bu konularda daha önce bilgi verdiğini anımsatan Eroğlu, ''Meclisin görüşünü almak benim için çok önemliydi. Bütün parti başkanları, mülkiyetle ilgili ortaya koyduğumuz önerileri gayet müspet, pozitif bulduklarını açık ve net bir şekilde ortaya koymuşlardır. Milletvekillerimiz de mülkiyet paketimizi olumlu bulmuşlardır'' dedi. Müzakerelerin devam ettiğini, niyetlerinin yaşayabilir kalıcı bir anlaşma olduğunu ifade eden Eroğlu, ''Karşı tarafın (Rum tarafının) tavrı şu anda değişik bir şekilde devam etse de, neticede kasımda bir rapor ortaya çıkacak.(BM Genel Sekreteri'nin hazırlayacağı rapor) Raporun içeriği önemli, müzakerelerin seyri bakımından da önem arz edecektir. Bizim niyetimiz, samimiyetimiz ortada. Bir anlaşmanın olması gereğine olan inancımız da gayet net bir şekilde'' diye konuştu. Eroğlu, varolan gerçeklere dayalı, kalıcı, yaşayabilir bir anlaşma olması yönünde verdikleri uğraşın meclisten de destek gördüğünü belirterek, tüm siyasi partilerden destek aldığını söyledi. -HRİSTOFYAS'IN GÜZELYURT ŞARTI- Cumhurbaşkanı Eroğlu, Rum lider Hristofyas'ın dün yaptığı bir açıklamada, ''Güzelyurt'un Kıbrıs Rum tarafına verilmeden, Kıbrıs sorununda çözüm olamayacağı'' yönündeki sözlerinin sorulması üzerine, ''Böyle şartlarla müzakereleri devam ettirmek zor'' dedi. Müzakerelerde şu anda mülkiyet konusunu görüştüklerini ve önemli bir başlık olduğunu kaydeden Eroğlu, müzakere başlıklarının kendisinden önceki müzakere sürecinde belirlendiğini, bir başlık tamamlanınca diğer bir başlığa geçme prensibi olduğunu, ancak Rum tarafının bugüne kadar bu prosedüre uymamaya gayret ettiğini söyledi. Eroğlu, ''Mülkiyeti konuşurken, 'Güzelyurt'u isterim, Karpaz'ı isterim, şurasını burasını isterim' diye şartlar koymak doğru değil. Müzakerelerin seyri açısından da doğru olmaz'' dedi.