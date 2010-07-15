-EROĞLU: BİZİ KÖTÜ KOMŞU DEVLET SAHİBİ YAPTI LEFKOŞA (A.A) - 15.07.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, "Bizi kötü komşu devlet sahibi yaptı, Yunan darbesi sonrası Türkiye Kıbrıs'a müdahale etmeseydi bizi Akritas'a göre temizleyeceklerdi" dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 8. Ulusal Kongresi Kaya Artemis Otelinde başladı. Kongrenin açılışında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Eroğlu, 18 Temmuza kadar sürecek kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, "KKTC'ye AB ve dünya tarafından uygulanan ambargolar ve Rum tarafının KKTC'ye gelecek sanatçılar ile derneklerin uluslararası örgütlere üye olmasını bile engellemesinin insanlık ayıbı olduğunu" vurguladı. 15 Temmuz 1974 Yunan darbesinin ardından Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale ettiğini ve Kıbrıslı Türkleri egemenliğine kavuşturduğunu belirten Eroğlu, "2003'te kapılar açıldıktan sonra iki halkın yan yana iki ayrı bölgede barış içinde yaşayabileceği görüldü" diye konuştu. Eroğlu, Türkiye müdahale etmeseydi Rumların Akritas planına göre Kıbrıslı Türkleri adadan temizleyeceğini, ancak Türkiye'nin müdahalesiyle bunu başaramadığını ve "kötü komşunun kendilerini devlet sahibi yaptığını" kaydetti. Kendisinin de doktor olduğunu, ancak meslekten kopalı çok zaman geçtiğini anlatan Eroğlu, 1983'te parti başkanı olduktan sonra doktorluk görevini bıraktığını, her türlü göreve gelmiş biri olarak elinden alınamayacak tek unvanın doktorluk olduğunu ifade etti.