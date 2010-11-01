-EROĞLU: BAŞKA BAŞLIĞA GEÇMEK MÜMKÜN DEĞİL LEFKOŞA (A.A) - 01.11.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bugün Ankara'da ve Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la yaptığı görüşmelerde, ''BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile New York'da 18 Kasım'da yapacakları görüşmeye kadar mülkiyet konusunda yakınlaşma sağlanması yönünde mutabakata varıldığını'' ifade ederek, müzakerlerde mülkiyet başlığında ilerleme olmadan bir başka başlığa geçmenin mümkün olmadığını söyledi. Eroğlu, mülkiyet konusundaki prensiplerinde bir değişiklik olmayacağını, ancak karşı tarafda da iyi niyet olursa bazı konularda yakınlaşma olabileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Hristofyas'ın, Kıbrıs müzakereleri kapsamında, Lefkoşa ara bölgede yaptığı görüşme sona erdi. Eroğlu, görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanlığına dönüşündeki açıklamasında, görüşmenin başında, liderler ve temsilcileri ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander Downer ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'ın katılımı ile yaptıkları 5'li görüşmede, Downer'in, 18 Kasım'da BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile yapılacak görüşme hakkında bilgi verdiğini söyledi. Eroğlu, ''18 Kasım'daki stratejiyle ilgili bizleri bilgilendirdi'' dedi. Daha sonra heyetlerarası görüşmeye geçtiklerini kaydeden Eroğlu, gündemde mülkiyet konusunun olduğunu belirtti. -YENİ SINIR KAPILARI İÇİN KOMİTE KURULACAK- Bazı sınır kapılarının açılmasıyla ilgili önerilerini tekrar göndeme getirdiklerini, Hristofyas'ın da bu fikre sıcak baktığını ifade eden Eroğlu, açılacak kapılarla ilgili çalışma yapmak üzere, müzakere heyetinden ayrı olarak, ayrı bir komite kurulmasını önerdiklerini ve bunun kabul gördüğünü söyledi. Özel temsilcilerin, mülkiyet konusunda görüş ayrılığı olan konularda yakınlaştırma yapmak için bu hafta iki görüşme yapacağını belirten Eroğlu, liderlerin de 8 Kasım pazartesi günü yeniden bir araya geleceğini kaydetti. -''ÖNCE MÜLKİYET...TOPRAK VE GARANTİLER EN SON''- Eroğlu, Hristofyas'ın ''Toprak konusunu da görüşmek istiyoruz'' yönündeki açıklamasıyla ilgili bir soru üzerine, Hristofyas'ın, mülkiyet konusunu görüşmeye başladıkları günden beri, ''toprak ve göçmenler konusunun birbiriyle bağlantılı olduğu savıyla bu konuları birlikte ele almak istediğini'' hatırlatarak, mülkiyet başlığında ilerleme olmadan bir başka başlığa geçmenin mümkün olmadığını belirti. Müzakerelerde bütün başlıkların birbiriyle ilintili ve ilişkili olduğuna işaret eden Eroğlu, şunları söyledi: ''Toprakla mülkiyet ilişkili derse, ben de diyorum ki; toprakla da garantiler ilişkili, yönetim ve güç paylaşımı ilişkili, Avrupa Birliği başlığı ilişkili. Onun için, bütün konularda anlaşılmadığı sürece hiç bir konuda anlaşılmış sayılmayacağını göre, önce bu mülkiyeti görüşelim, mülkiyette bir ilerleme sağladıktan sonra diğer, başlayıp da yarıda kalan başlıklar vardır, onları görüşürüz. Bize göre, toprak, garantilerle birlikte en son görüşülmesi gereken bir konu.'' Mülkiyet konusunda tarafların prensiplerini yakınlaştırma çalısması içinde olduklarını ifade eden Eroğlu, ''Bu önümüzdeki 15-16 gün içerisinde de bir yakınlaşma sağlanabilir mi, sağlanamamaz mı bunun çalışması içerisinde olacağız'' dedi.