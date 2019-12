Eroğlu Ban ki-mun'la görüşecek

T24- KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ABD'de. Eroğlu bugün Türkiye saatiyle 18.45'te New York'ta BM Genel Sekreteri Ban ki-mun ile görüşecek, Türkiye'nin BM nezdindeki temsilcisi büyükelçi Ertuğrul Apakan ile de bir araya gelecek.





Eroğlu, çeşitli medya kuruluşlarının temsilcileri ve New York'ta bulunan bazı Kıbrıslı Türk derneklerinin yöneticileriyle de görüşecek.





Eroğlu'na New York ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Kudret Özersay ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ eşlik ediyor.





Eroğlu'nun 30 Temmuz'da New York'tan ayrılması ve 1 Temmuz Perşembe akşamı KKTC'ye dönmesi bekleniyor.