-EROĞLU: BAN DA BİZİM GİBİ KARARLI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 25.09.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Genel Sekreter Ban Ki-mun'un Kıbrıs müzakerelerinin yıl sonuna kadar bir anlaşmayla sonuçlanması konusunda Kıbrıs Türk tarafı gibi kararlı olduğunu söyledi. Eroğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüşmesinin ardından, BM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Genel Sekreter Ban, Kıbrıs'taki müzakerelerin yıl sonuna kadar bir anlaşmayla sonuçlanması konusunda bizim gibi kararlı" diyen Eroğlu, sözlerini "Biz de müzakerelere başlarken yıl sonunda bir anlaşmaya varma düşüncesiyle müzakerelere oturuyoruz demiştik, bizim ve Sayın Genel Sekreterin bu konuda görüşleri aynıdır" diye sürdürdü. Müzakerelerin daha da yoğunlaştırılarak devam ettirilmesi ve yıl sonuna kadar bir sonuç alınması konusunda ısrarlı olduklarınını BM Genel Sekreteri Ban'ın zaten bildiğini ifade eden Eroğlu, bunu Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'a da müzakere masasında tekrarlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu: "Müzakerelerde gündemde olan mülkiyet konusunda Sayın Hristofyas'a sunmuş olduğumuz öneri paketini Sayın Genel Sekretere aktarma ve anlatma fırsatı bulduk. Mülkiyetle ilgili sunmuş olduğumuz paket, aslında paketi inceleyenler tarafından olumlu ve anlaşma arzusunda olan bir tarafın hazırladığı bir paket olarak değerlendirilmektedir. Tabii bu müzakerelerin sonunda tarafların biraraya gelerek, garantör ülkelerin de biraraya gelerek karşılıklı bir al-ver çalışmasının başlamasının da uygun olacağı görüşünde olduğumuzu söyleyebilirim." Eroğlu, "Kıbrıs Rum Lideri Hristofyas'ın BM'de yaptığı basın toplantısında, Türkiye'nin çözüm için kilit ülke olduğunu ve Hristofyas'ın hem Türkiye'deki liderler hem de Kıbrıs Türk tarafıyla paralel görüşmeler yapmak istediğini" söylediğinin hatırlatılması üzerine, "Sorun Kıbrıs'ta. Sorunu çözecek olanlar da Kıbrıs'ta. Sorunu çözecek olanlar müzakere masasındadır" dedi. Derviş Eroğlu, "Hristofyas'ın Maraş'ın açılıp 30 bin Rumun Magosa'ya dönmesini isteyen talebini kabul etmediği ve bunun karşılığında tazminat ödenmesini istediğiyle ilgili" bir soruya "Biz cevabını verdik kendisine. Kıbrıs sorunun bütünlüklü olarak ele alınıp çözülmesi gerek, parça parça çözümlenmez. Hristofyas bütünlüklü çözümden kaçıp parça parça Kıbrıs sorununu çözme ve zaman kazanma düşüncesinde" yanıtını verdi. Eroğlu, basında çıkan bir haberde "kendisinin, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs özel danışmanı Alexander Downer'ın sabrını Rumlar'ın taşırdığını ve Donwer'ın Türk tarafının mülkiyetle ilgili taleplerini kabul ettiğine" dair iddialarla ilgili bir soruyu ise "Ben Downer yanımızdadır demedim, kendisi Genel Sekreter özel danışmanı olarak müzakereleri yürütmektedir, dolayısıyla taraf olamaz. Ama her iki tarafla da samimi bir diyalog içerisinde olduğunu söyleyebilirim" diye yanıtladı. -ÜÇLÜ TOPLANTI KONUSU- New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Eroğlu ve Hristofyas arasında üçlü bir toplantı yapılacağı yönündeki haberlerin hatırlatılıp neden bu görüşmenin olmadığına yönelik bir soruyu KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, "Üçlü toplantıyı ben önerdim, bugün de Sayın Genel Sekretere bu önerimizde ısrarlı olduğumuzu söyledim. Sayın Hristofyas hem müzakere masasında bizimle oturuyor hem de müzakere masasının dışında bizi kendisine denk görmüyor herhalde ve kabul etmiyor" diye yanıtladı. Hristofyas'ın kendisiyle Kıbrıs'ta görüşüp neden New York'ta görüşmediğinin sorulması üzerine ise bu sorunun Hristofyas'a sorulması gerektiğini belirtti. Genel Sekreterin Kıbrıs Türk tarafının mülkiyet önerisini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine ise Eroğlu, "Bu konuda fazla yorum yapmak istemiyorum, ama öneri paketimizin, üzerinde durulabilir, çalışılabilir ve müşterek noktalar bulunabilir şeklinde değerlendirildiğini zannediyorum" dedi. Bundan sonra neyin görüşüleceğini soran bir gazeteciyi de Eroğlu mülkiyet konusunu henüz bitirmediklerini, 6 başlık bulunduğunu belirterek "Mülkiyet konusunu bitirdikten sonra bir başka başlığa geçeceğiz, daha sonra da bütün müzakereleri yaptıktan sonra al-ver aşamasına geçeceğiz. Bugün için mülkiyet ayrı, toprak ayrı başlıklardır" diye yanıtladı.