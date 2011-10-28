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Eroğlu: Artık müzakerelerin sonuna gelinsin İSTANBUL (A.A)

28 Ekim 2011 17:00

-Eroğlu: Artık müzakerelerin sonuna gelinsin  İSTANBUL (A.A) - 28.10.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs sorununun Kıbrıs Türk halkını ve ana vatanı memnun edecek bir anlaşma ile bağlamaya çalıştıklarını ve New York'taki üçlü zirve toplantısına bu niyetle gittiklerini belirterek, ''Bu müzakerelerde bir anlaşmaya varılacaksa varılsın, varılmayacaksa Genel Sekreter tavrını ortaya koysun. Bizim düşüncemiz artık müzakerelerin sonuna gelmek'' dedi. Eroğlu, New York'ta BM genel Sekreteri Ban Ki-Moon başkanlığında yapılacak üçlü zirve toplantısına gitmek üzere İstanbul'a geldi.  Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Eroğlu, New York'ta yapılacak iki günlük toplantıda, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas ile özellikle son yaptıkları 19 yoğunlaştırılmış toplantıda bağlayabildikleri ve bağlayamadıkları konuları bir kez daha detaylı bir şekilde gözden geçirip bir uzlaşı arayışı içinde olacaklarını söyledi.  Temennisinin New York'ta ileri adımlar atılması ve yakınlaşmaların artırılması olduğunu ifade eden Eroğlu, şöyle dedi: ''Biz bu düşünce ile gidiyoruz. Olayı uzatma gibi bir düşüncemiz yoktur. Komşumuz, biliyorsunuz olayı 2013'e kadar taşıma düşüncesi içerisinde hareket ediyor. Bu görüntü zaten ortada. Biz ise bir an önce Kıbrıs sorununun bir anlaşma ile Kıbrıs Türk halkını ve ana vatanımızı da memnun edecek bir anlaşma ile bağlamaya çalışıyoruz. Biz bu niyetle gidiyoruz. Ve Sayın Genel Sekreter'den istirhamımız, artık bir noktayı koyması. Bu müzakerelerde bir anlaşmaya varılacaksa varılsın, varılmayacaksa Genel Sekreter tavrını ortaya koysun. Bizim düşüncemiz, artık müzakerelerin sonuna gelmek. Bize göre de müzakerelerin sonu 4'lü ve 5 zirvenin yapılmasının tarihinin belirlenmesi. Bu konuda da bazı düşüncelerimiz vardır. Dolayısıyla ümitle gidiyoruz. Ama sadece bizim ümit etmemizle, iyi niyetimizle anlaşma olmaz. Çünkü, 48 yıldan beri görüşmeler devam ediyor. Ama bugüne kadar ortaya çıkan anlaşma metinleri hep Rum tarafı tarafından reddedilmiştir. Bu defa da öyle bir durumla karşılaşır mıyız karşılaşmaz mıyız onun yorumunu şu anda yapmak istemem. Dönüşte sizinle paylaşırım.''

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