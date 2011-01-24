-EROĞLU: ARTIK BU SORUNU ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR LEFKOŞA (A.A) - 24.01.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 48 yıldır devam eden Kıbrıs görüşmelerinin sonsuza kadar devam edemeyeceğini belirterek, ''Artık bu sorunu çözmemiz gerekiyor'' dedi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un davetiyle 26 Ocakta Cenevre'de yapılacak üçlü Kıbrıs görüşmesine katılmak üzere KKTC'den ayrılarak, Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli seferiyle İstanbul'a gitti. Eroğlu, yarın sabah İstanbul'dan Cenevre'ye hareket edecek. Eroğlu, KKTC'den ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, Cenevre görüşmesinin ardından büyük ihtimalle Mart ayında da bir toplantı yapılacağını ve Genel Sekreter Ban'ın bu toplantılardan sonra tutum belirleyeceğini kaydetti. Eroğlu, ''Bu toplantılar 48 yıldır davam ediyor ve sonsuza dek devam edemez, artık bir noktada bu sorunu çözmemiz gerekiyor'' dedi. Derviş Eroğlu, Cenevre öncesinde bugün İstanbul'da bazı temaslarda bulunacağını ve yarın saat 10.30'da Cenevre'ye hareket edeceğini belirterek, Cenevre'deki üçlü görüşmede Kıbrıs sorunu ve müzakere masasına konan altı başlığın tartışılacağını kaydetti. Müzakere masasında bulunan başlıkları ''Yönetim ve Güç Paylaşımı; AB; Ekonomi; Mülkiyet; Toprak ve Garantiler'' olarak sıralayan Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın zaman zaman masada 7 başlık bulunduğunu söylediğini, ancak resmi olarak masada 6 başlık bulunduğunu ifade etti. Hristofyas'n ''Göçmenler''i yedinci başlık olarak zaman zaman açtığını kaydeden Eroğlu, ''göçmenler'' konusunun geçmişte ''Yönetim ve Güç Paylaşımı'' başlığı altında tartışıldığını ve yine aynı başlık altında tartışılacağını ifade etti. -''KÖPRÜ KURMAYA ÇALIŞMAMIZ İSTENDİ, İYİ BİR HAZIRLIK YAPTIK''- 18 Kasım New York zirvesinden sonra Ban'ın kendilerinden, ''başlıklar arasında nasıl yakınlaşma sağlanacağı, esasa yönelik konuların ne olduğu ve olmazsa olmazlarının ne olduğu konularını ortaya koymalarını, Türk önerileri ile Rum önerileri arasında köprü kurmaya çalışmalarını istediğini'' anlatan Cumhurbaşkanı Eroğlu, geçen zaman içerisinde teknik heyetlerin bunu tartıştığını belirtti. Hristofyas ile kendisinin bu ay içinde iki kez bir araya gelerek önemli konuları ele aldığını kaydeden Eroğlu, ''Cenevre'ye ekibimizle birlikte gidiyoruz. İyi bir hazırlık yaptığımızı söyleyebiliriz ve müzakere masasına bizim söyleyeceklerimizin dışında Genel Sekreter'in cebinde nelerle geleceğini de görüp düşüncelerimizi aktaracağız'' diye konuştu. -''MARTTA BÜYÜK BİR İHTİMALLE BİR ZİRVE DAHA''- Cenevre'de yapılacak toplantının iyi bir toplantı olacağını düşündüğünü söyleyen Eroğlu, bütün konuları bu toplantıda halletmenin mümkün görülmediğini, Martta büyük bir ihtimalle bir zirve daha olacağının kendilerine hissettirildiğini belirtti. ''Cenevre toplantısı ve Martta yapılacak olan yeni bir zirve ile artık önlerini görme mecburiyetinde olduklarını'' vurgulayan Eroğlu, görüşmelerin ne kadar daha devam edeceği, ucu açık bir şekilde mi devam edeceği konularının da tartışılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Ban'ın 18 Kasımda New York'ta yapılan toplantıda ima yoluyla da olsa bu görüşmelerden sonra herhangi bir ilerleme olup olmadığına bakarak kendi tutumuyla ilgili karar vereceğini de ifade ettiğini belirtti. Bu yüzden Cenevre toplantısının ve Martta yapılacak toplantının çok önemli olduğunu ifade eden Eroğlu, ''Bu toplantılar 48 yıldır davam ediyor ve sonsuza dek devam edemez, artık bir noktada bu sorunu çözmemiz gerekiyor'' dedi. Eroğlu'nu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, Maliye Bakanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ersan Saner ve diğer yetkililer uğurladı.