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EROĞLU: ANLAŞMANIN YOLLARINI ARIYORUZ LEFKOŞA (A.A)

10 Eylül 2010 18:40

-EROĞLU: ANLAŞMANIN YOLLARINI ARIYORUZ LEFKOŞA (A.A) - 10.09.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs sorununda anlaşmanın yollarını aradıklarını, liderler düzeyindeki görüşmelere ekim ayında devam edileceğini söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la görüşmesininden sonra Cumhurbaşkanlığına dönüşünde yaptığı açıklamada, bugün de "Mülkiyet" başlığı üzerindeki önerileri ele almayı sürdürdüklerini ifade ederek, ''kesin bir sonuca varmadıkları için çalışmaların devam edeceğini'' kaydetti. Liderlerin ekim ayı içinde bir araya geleceğini, ancak özel temsilcilerin, heyetleriyle beraber 15-16 Eylülde görüşerek, mülkiyette yakınlaşma arayışı içinde olacaklarını, özel temsilcileri bu konuda yetkilendirdiklerini söyledi. Eroğlu, özel temsilcilerin, yakınlaşılan konuları liderlerin onayına sunacağını belirtti. Müzakerelere mülkiyet konusuyla başlandığı için sık sık eleştirildiğini ve ''mülkiyetle başlamanın yanlış olduğu'' yönünde suçlandığını dile getiren Eroğlu, müzakerelerde 6 başlık olduğunu, bunun daha önce belirlendiğini söyledi. Mülkiyetin de bu 6 başlıktan biri olduğunu kaydeden Eroğlu, ''Mülkiyet konusu da mutlaka görüşülmesi gereken başlıklardan birisi ve biz bu başlığı görüşüyoruz. Bir uzlaşamaya varmaya çalışıyoruz'' dedi. Diğer başlıkların da ele alınacağını, ancak mülkiyetin 6 başlık arasındaki en önemli konu olduğunu belirten Eroğlu, ''Anlaşmanın yollarını arıyoruz. Mümkün mü değil mi elbette müzakere etmeden bir sonuca varmak mümkün değildir. Müzakereler devam edecek'' diye konuştu.

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