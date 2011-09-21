-Eroğlu: Anlaşma tedbir niteliğindedir NEW YORK (A.A) - 21.09.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ''Türkiye ile imzaladığımız kara sularını sınırlandırma antlaşması, Rum muhataplarımızı (petrol ve doğal gaz arama) bu davranışlarından vazgeçirmeye yönelik önleyici bir tedbir niteliğindedir'' dedi. Türkiye ile KKTC arasında New York'ta Kara Sularını Sınırlandırma Anlaşması imzalandı. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile anlaşmayı Türkevi'nde alkışlarla imzalamalarının ardından yaptığı açıklamada, Rum tarafının 2003 yılından bu yana Kıbrıs adasının deniz alanlarındaki zenginlikleri, tek yanlı ve hukuka aykırı bir biçimde düzenleme ve işletme faaliyetlerine giriştiğini belirtti. Rum tarafının tek yanlı olarak antlaşmalar yaptığını ve ruhsatlar verdiğini belirten Eroğlu, ''Bunun ileriye götürülmemesi için pekçok kez Rum tarafını ikaz ettik. Bundan kısa süre önce müzakere masasında 'gelin, bu çalışmaları erteleyin' dedik. Maalesef Rum tarafı Genel Sekretere verilen söze rağmen, müzakerelere rağmen, müzakerelere yoğunlaşmak yerine bu gibi hususlarla ortamı germeyi tercih etmiştir. Üstelik bu çalışmaları askıya alma önerimi de reddetmiştir'' diye konuştu. Eroğlu açıklamasında, ''Bugün Türkiye Cumhuriyeti ile imzalamış olduğumuz bu antlaşma Rum muhataplarımızı bu davranışlarından vazgeçirmeye yönelik önleyici bir tedbir niteliğindedir'' dedi.