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Eroğlu Ankara'ya geliyor

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün resmi daveti üzerine yarın Ankara'ya geliyor.

17 Haziran 2010 03:00

T24- KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün resmi daveti üzerine yarın Ankara'ya geliyor.


Adadan yarın saat 07.30'da ayrılacak KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, saat 10.30'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Eroğlu ile Gül, saat 11.00'de gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin ardından saat 12.00'de ortak basın toplantısı düzenleyecek.


Eroğlu yarın saat 14.00'de Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 14.45'de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 17.00'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, saat 20.00'de Cumhurbaşkanı Gül'ün onuruna vereceği yemeğe katılacak.


Ankara ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Eroğlu'na, eşi Meral Eroğlu, Özel Temsilcisi Kudret Özersay ve Özel Kalem Müdürü Göktürk Ötüken eşlik edecek. Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün de heyete Ankara'da katılacak. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve beraberindeki heyetin yarın gece yurda dönmesi bekleniyor.

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