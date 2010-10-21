Eroğlu: Allianoi için bize teşekkür etmeleri lazım

T24 - Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Allianoi antik kentini daha iyi korumak için üzerlerine düşeni hakkıyla yerine getirdiklerini belirterek, "Bazıları teşekkür edecekleri yerde konuşuyorlar. Bizden başka kimse burası için bir şey yapmıyor, biz korumaya çalışıyoruz ama hedef tahtası haline geliyoruz" dedi.



Bakan Eroğlu, Ilısu'da yaptığı incelemelerin ardından Ankara'ya dönüşünde basın mensuplarına çevre alanındaki çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Alianoi antik kentine ilişkin çalışmaları anlatan Eroğlu, burasının tarihte Paşa Ilıcası olarak bilindiğini ve bölgenin Alianoi olduğuna yönelik bir belge bulunmadığını söyledi.



Eroğlu, bazı tarihçilerin burasının Alianoi olabileceğini söylediğini, bazı tarihçilerin ise belge bulunmadığı gerekçesiyle buna karşı çıktığını anlattı.



YÖK'ten konuyu incelemesini istediklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:



"YÖK incelesin Alianoi ise Alianoi, Paşa Ilıcası ise Paşa Ilıcası biziilgilendirmiyor. Biz korumak için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Başkalarısadece konuşuyor ama biz korumak için gayret gösteriyoruz. Konuşanların hiçbirinin benim yaptıklarımın zerresi kadar yaptığı bir şey yok. Çalışmalar bilim kurullarının raporları doğrultusunda yapılıyor. Konunun sahibi olmamamıza karşın, burasının korunması için destek veren biziz ama hedef tahtası haline geliyoruz. Ben buna isyan ediyorum. Buradaki eserler bir sütun ve çeşmeden ibaret. Her yerde var. Biz çıkarmasak kimsenin haberi yoktu. Benim işim baraj yapmak ama burayı daha iyi korumak için üzerimize düşeni hakkıyla yerine getirdik. Bazıları teşekkür edecekleri yerde konuşuyorlar. Bizden başka kimse burası için bir şey yapmıyor, biz korumaya çalışıyoruz ama hedef tahtası haline geliyoruz."



Buraya yapılacak barajın yılda 55 milyon lira gelir getireceğini ifade eden Eroğlu, yaşanan gecikme nedeniyle çiftçilerin 175 milyon lira kaybı olduğunu savundu.





