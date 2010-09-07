-EROĞLU: ''AL-VER NOKTASINDA DEĞİLİZ'' LEFKOŞA (A.A) - 09.07.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, mülkiyet konusunu detaylandırarak görüşmeye devam ettiklerini, bu konuda tavizden bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi. Tarafların görüşlerinin masada olduğunu kaydeden Eroğlu, henüz al-ver noktasında olmadıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile müzakereler kapsamındaki görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığına dönüşünde açıklama yaptı. Mülkiyet konusunu detaylı bir şekilde değerlendirmeye devam ettiklerini ifade eden Eroğlu, görüşmede Hristofyas'ın sözlü açıklama yaptığını ve ardından da yazılı metin okuduğunu, aynısını kendilerinin de yaptığını, karşılıklı cevaplar verdiklerini bildirdi. Toplantının verimli geçtiğini, mülkiyetle ilgili birçok konuya girme imkanı bulduklarını ifade eden Eroğlu, yazılı metinlerin okunmasının ardından konuşmaları uzatarak, konularla ilgili detaylandırma yapmaya çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, liderlerin temsilcileri Kudret Özersay ile Yorgos Yakovu'nun da programları çerçevesinde bir araya gelerek, mülkiyet konusunu görüşmeyi sürdüreceğini kaydetti. Eroğlu, bir soru üzerine, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat döneminde mülkiyet konusunda daha önce sunulan karşılıklı öneriler olduğunu belirterek, daha önce sunulan öneriyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) vermiş olduğu kararla daha da zenginleştirerek yeni bir öneri paketi sunduklarını söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı, ''Şu anda taviz diye bir kelimeden bahsetmek mümkün değildir. Çünkü şu anda bizim görüşlerimiz müzakere masasındadır, Rumların görüşleri müzakere masasındadır, al-ver noktasında henüz değiliz.'' Avrupa Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesinin Gazimağusa Limanı'nın açılması konusunda Eroğlu, Hristofyas ve ilgili tarafları Brüksel'e davet edeceği yönünde Rum basınında çıkan haberlerin anımsatılması üzerine ise Eroğlu, kendilerine henüz böyle bir davet gelmediğini belirterek, ''Brüksel'de görüşelim diye bir davet gelirse, elbette görüşürüz'' dedi. Liderlerin bir sonraki görüşmesi 22 Temmuzda olacak.