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Dünya

Eroğlu AB temaslarını değerlendirdi LEFKOŞA (A.A)

24 Kasım 2011 01:24

-Eroğlu AB temaslarını değerlendirdi LEFKOŞA (A.A) - 23.11.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs konusunda varılacak bir anlaşmanın Avrupa Birliği'nin (AB) birincil hukuku ve kalıcı derogasyonlar olması gerektiğini söyledi. Brüksel'deki temaslarını tamamlayan KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, İstanbul üzerinden KKTC'ye döndü. Ercan Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, Brüksel temaslarını değerlendiren Eroğlu, Brüksel'de Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Genişlemeden Sorumlu Üye Stefan Füle ve Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokratlar Grubu Başkanı Martin Schultz ile görüştüğünü belirtti. Kıbrıs'ta iki taraf arasında varılacak anlaşmanın AB'nin birincil hukuku olması ve kalıcı derogasyonlar olması gerektiğini, bu konuda ısrarcı olduklarını vurgulayarak, Brüksel'deki temaslarında bunu AB yetkililerine aktardıklarını ifade eden Eroğlu, temasları sırasında, Kıbrıs sorunu çözülmeden Rum tarafının AB dönem başkanlığı görevini alması durumunda, oluşacak sıkıntıları detaylı bir şekilde konuştuklarını vurguladı. Türkiye'nin bu konudaki tavrının bilindiğini, sorun çözülmeden Rum tarafı dönem başkanı olursa AB ile ilişkileri donduracağını açıkladığını anımsatan Eroğlu, Türkiye'nin Kıbrıs'ta bir çözüm istediğini, Türkiye'ye karşı Kıbrıs'a çifte standart uygulandığını dile getirdi. KKTC'deki araçların Rum kesimine geçişlerde yaşadığı sıkıntıları da gündeme getirdiğini belirten Eroğlu, temaslarının yararlı geçtiğini, ziyaretinin ''tam zamanında'' olduğunu, Türk tarafının görüşlerini aktardıklarını bildirdi. Temaslarında, ambargoların da konuşulduğuna değinen Eroğlu, haklı ama haksızlığa uğrayan taraf olduklarını, bugüne kadar ortaya çıkan anlaşma metinlerine Rumların ''hayır'' dediğini söyledi. Eroğlu, temsilcisi Kudret Özersay'ın, Avrupa'daki temaslarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

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