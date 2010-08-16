-EROĞLU: "YIL SONUNA KADAR ÇÖZÜM MÜMKÜN" LEFKOŞA (A.A) - 16.08.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, liderler sorumlu davranırsa, Kıbrıs sorununa yıl sonuna kadar çözüm bulunmasının mümkün olduğunu belirterek, ''Ben bu bağlamda üzerime düşeni yapmaya hazırım'' dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Kıbrıs müzakerelerinde neler yaptığını anlatmak için televizyonlardan ''halka sesleniş'' konuşması yaptı. Göreve gelir gelmez BM Genel Sekreteri'ne mektup göndererek kapsamlı çözüm müzakerelerinin kaldığı yerden devamını talep ettiğini hatırlatan Eroğlu, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir barış anlaşması yapılabilmesi için kararlılığını ortaya koyduğunu belirtti. Attığı bu adımla bir yandan müzakerelerin devamını sağlarken diğer yandan da çözüm bakımından kendileri için hangi unsurların yaşamsal olduğunu ve çözümün ana parametrelerini BM'nin en üst yetkilisine aktarmaya çalıştığını belirten Eroğlu, "devlette devamlılık esastır" ilkesi ve halka verdiği sözün gereği olarak müzakerelere kaldığı yerden devam taahhüdünde bulunduğunu anlattı. 40 yılı aşkın süredir devam eden Kıbrıs sorununda tarafların birbirlerinin hangi konuda ne istediğini, ne istemediğini gayet iyi bildiğini belirten Eroğlu, ''Bu aşamadan sonra Kıbrıs meselenin halledilebilmesi için gerekli olan siyasi irade ve liderlik gösterebilmektir. Bize göre liderler olarak sorumlu davranırsak, sene sonuna dek çözüme ulaşılması mümkündür. Ben bu bağlamda üzerime düşeni yapmaya kararlıyım'' dedi. Bu yıl sonunun, Kıbrıs sorunu açısından dönüm noktası olduğunu, Kıbrıs Rum liderliği takvim kabul etmese de ortada doğal bir takvim bulunduğunu belirten Eroğlu, Kıbrıs'ta siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli, iki toplumlu ve eşit statüde iki kurucu devlete haiz bir ortaklığın kurulabilmesinin zor olduğunu ama imkansız olmadığını, çözüm için iki tarafın da sorumlu ve yapıcı davranması gerektiğini söyledi. Eroğlu, ''Mülkiyet'' başlığında ana ilkelerinin iki kesimlilik olduğunu ifade ederek, bu ilke ışığında, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların, taşınmaz mallar konusunda yarışan hak ve çıkarları arasında adil bir denge bulunması gerektiğini vurguladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) son kararlarının, Kıbrıs Türk tarafının mülkiyet tezlerini güçlendirdiğini belirten Eroğlu, şu ana dek mülkiyet konusunda önemli bir ilerleme olmadığını ancak ilerlemeyi imkansız görmediklerini ifade etti.