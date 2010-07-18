-EROĞLU "ÖNCE MÜLKİYET" DİYOR LEFKOŞA (A.A) - 18.07.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile sürdürdürdüğü Kıbrıs müzakerelerinde ''mülkiyet'' başlığını görüşürken başka bir konuyu görüşmeyeceğini söyledi. Eroğlu, Kıbrıs konusunda, Hristofyas'ın önerdiği şekilde bir uluslararası konferansı kabul etmelerinin söz konusu olmadığını da açıkladı. Cumhurbaşkanı Eroğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC'ye gelen TBMM heyetini kabulü sırasında, bir gazetecinin Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hritofyas'ın ''mülkiyet'' başlığıyla ilgili önerilerine ilişkin sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Başından beri, mülkiyet konusunu tartıştığımızı söylüyorum. Rum tarafı ise müzakere masasında buna hem toprağı, harita konusunu, hem de Türkiye'den gelen göçmenler konusunu ilave etmeye çalışıyor. Bense 'konumuz mülkiyettir, dolayısıyla bu başlığı bitirmeden bir başka başlığa geçmeyiz' şeklinde konuşuyorum. Yaptığımız son 3 toplantıda aynı istek Rum tarafından, aynı cevap benim tarafımdan verilmektedir.'' Hristofyas'ın 15 Temmuzda darbeyi kınama toplantısında yaptığı konuşmada, aynı konuları gündeme getirerek, toprak, Türk göçmenler konusunu mülkiyetle birlikte ele alınması gerektiğini söylediğini anımsatan Eroğlu, Hristofyas'ın, bir öneri gibi, bunları ''dünya kamuoyunun gözüne sokmaya çalıştığını'' kaydetti. Hristofyas'ın uluslararası konferansı da gündeme getirdiğini ve Kıbrıs Türk tarafının bu konferansa ''toplum'' olarak katılmasından söz ettiğini, bunlara itibar etmelerinin söz konusu olmadığını vurgulayan Eroğlu, Kıbrıs sorununun, uluslararası konferansta çözülecek bir konu olmadığını belirtti.