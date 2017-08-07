Erodğan: 2019'da mahalli seçimlerde çok iyi bir netice almalıyız, yoksa önümüze psikolojik bariyer çıkarılır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Mart 2019'daki mahalli seçimlerde çok iyi bir netice almamız gerekiyor ki kasımdaki başkanlık ve parlamento seçimini çok daha güçlü kılalım" diye konuştu. Memleketi Rize'de konuşan Erdoğan, "Yoksa önümüze psikolojik bir bariyer çıkarılır" dedi.

16 Nisan'daki parlamenter sistemi sona erdirerek 'partili cumhurbaşkanlığı'nı getiren referandum, yüzde 48,63 oranında 'hayır'a karşılık yüzde 51,37 'evet' oranında evet oyuyla kabul edilmişti. Partili cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirleyecek seçimlerin Kasım 2019'da yapılması öngörülüyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Şimdiden kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Yol açık, gökten ne yağar ki yer kabul etmez ya. Bu vesile ile bir kez daha tüm kardeşlerime teveccühleri için teşekkür ediyorum. Halk oylaması ile geçtiğimiz yeni yönetim sisteminde çıta yükseldi. Biz yüzde 34,4 ile iktidara gelmiştik. Yeni sistemde başarı çıtası yüzde 50+1 oy. İş şimdi kolay değil, daha zor ama çalışacağız. Siz, zoru Allah'ın izniyle kolay kılacaksınız.

Mahalli idareler seçimi var. Mart 2019. Çok iyi bir netice almamız gerekiyor ki 2019 kasımındaki parlamento ve başkanlık seçimini de çok daha güçlü kılalım. Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için önümüze psikolojik bir bariyer çıkartılabilir. Asıl imtihanımız 2019 Kasım'ında yapılacak seçimler olacaktır. Geçmişte milletvekili seçimlerinde ulaşabildiğimiz en yüksek oy, yüzde 49.5 iken mahalli idareler seçimlerinde, bunda düşüş gördük. Teşkilatlarımızın bir kısmında metal yorgunluğu emareleri gördüğümü çeşitli defalar dile getirdim. Teşkilatlarımızda kapsamlı değişim yapmak zorundayız. Genel başkan olarak bu konuda, kardeşlerim, kararlıyım. Milletimizin bizden beklentilerini karşılayabilecek donanıma sahip arkadaşlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Belde seçimlerinden başladık, şimdi ilçe ve il seçimleri var.

Koltuklara getireceğimiz arkadaşların isimleri değil, o isimlerin acaba, halkla iletişimi nasıl. Aslolan bu. Devleti biz yönetiyoruz, hükümetimiz ben de Cumhurbaşkanı olarak bir gayretin içindeyiz ancak, istediğimiz kadar yollar yapalım, havalimanları yapalım, enerjide rekorlar kıralım, bütün bunlar eğitimde, sağlıkta bu yatırımları Cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidar yapmadı, peki yeterli mi? Bunların hepsi gerekli ama yeterli olan gönülleri kazanmak.