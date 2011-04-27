T24 LogoT24 Logo
Spor

ERNST'TEN SEVİNDİRİCİ HABER İSTANBUL (A.A)

27 Nisan 2011 01:07

-ERNST'TEN SEVİNDİRİCİ HABER İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - Konyaspor maçında sakatlanan Nobre'nin sezonu kapatmasının ardından, aynı karşılaşmada sakatlanan Ernst'ten ise sevindirici haber geldi.  Kulüp doktoru Devrim Urgun, Alman futbolcunun MR'ının çekildiğini belirterek, oyuncunun sol bacak alt baldırında darbeye bağlı olarak ezilme ve kanama meydana geldiğini söyledi. Kopma veya yırtık olmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Urgun, ''Ernst, Galatasaray maçında oynayamayacak. Kendisini ilerideki maçlara hazırlayacağız. Ernst, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçında forma giyebilecek'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24