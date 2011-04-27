-ERNST'TEN SEVİNDİRİCİ HABER İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - Konyaspor maçında sakatlanan Nobre'nin sezonu kapatmasının ardından, aynı karşılaşmada sakatlanan Ernst'ten ise sevindirici haber geldi. Kulüp doktoru Devrim Urgun, Alman futbolcunun MR'ının çekildiğini belirterek, oyuncunun sol bacak alt baldırında darbeye bağlı olarak ezilme ve kanama meydana geldiğini söyledi. Kopma veya yırtık olmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Urgun, ''Ernst, Galatasaray maçında oynayamayacak. Kendisini ilerideki maçlara hazırlayacağız. Ernst, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçında forma giyebilecek'' dedi.