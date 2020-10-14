Ernst & Young: 52 milyon turist bu yıl 15 milyona; 37.5 milyar dolar gelir 15 milyar dolara düşer

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young, Turizm Sektörü Değerlendirmesi 2020 raporunda, pandemi nedeniyle turizm sektörünün Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasına doğrudan katkısının 2020 yılında 15 milyar dolar ile sınırlı kalacağı, 2021 yılında ise 20 – 27 milyar dolar arasında gerçekleşebileceği öngörüsünde bulundu. Turizmin gayrisafi milli hasılaya doğrudan katkısı 2019 yılında 37,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Rapora göre; salgının seyri mevcut şekliyle devam ettiği ve otellerin 2021 yılında Haziran-Temmuz aylarında aktif olarak ziyaretçi ağırlayabildiği durumda Türkiye’nin 2021 yılı turizm gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 35 artış görülebilir. Daha hızlı bir toparlanma kaydedilmesi halinde ise Türkiye’nin turizm gelirlerinin 2021’de 2020’ye göre yüzde 60 yükseleceği öngörülüyor.

15 milyon turist beklentisi

Ernst & Young, dünya genelinde seyahat yasağı uygulanmaması ve uçuşların mevcut haliyle devam etmesi durumunda 2020 yıl sonuna kadar Türkiye’ye yaklaşık 15 milyon turistin gelmesini bekliyor. Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 2019 yılında 51,7 milyon olarak gerçekleşti ancak 2020 yılında pandemi sebebiyle uçuşların kapatılması ve pandeminin devam etmesi sebebiyle turist sayısında ciddi düşüşler yaşandı. Bununla birlikte uçuşların açılmasıyla Haziran ayından itibaren bir toparlama olduğu görülüyor.

Türkiye’yi en çok Rusya ve Almanya’dan turistlerin ziyaret ettiğinin belirtildiği raporda, bu trendin devam edeceği öngörülüyor. 2020 yılının ilk 8 ayında gelen turistlerin ülkelerine bakıldığında ise 790 bin kişi ile ilk sırada Almanya, 773 bin kişi ile ikinci sırada Rusya yer alıyor.