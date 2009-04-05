Ernst ve Yusuf farkı



Devre arasında Beşiktaş'a dahil olan Ernst ve Yusuf Şimşek, oynadıkları futbolla yeni takımlarına büyük katkı sağladı.



Turkcell Süper Lig'de Kayserispor'u 1-0 yenerek lider Sivasspor ile zirve mücadelesini sürdüren Beşiktaş'ta yeni transferler Fabian Ernst ve Yusuf Şimşek, takımlarına güç kattı.



Ligin ilk yarısını sancılı bitiren Beşiktaş'a devre arasında dahil olan iki tecrübeli oyuncu, oynadıkları futbolla yeni takımlarına büyük katkı sağladı.



Trabzonspor'a gidecekken son anda sürpriz bir şekilde Beşiktaş Kulübü ile anlaşan Yusuf Şimşek, özellikle son haftalardaki oyunuyla göz doldurdu.



Siyah-beyazlı takımın ligin 25. haftasında yaptığı maçta Tello'nun attığı golde asisti yapan 34 yaşındaki oyuncu, son olarak 26. haftadaki Kayserispor mücadelesinde takımının tek golünü kaydederek son iki haftada takımına faydalı oldu.



Yaşı ve maliyeti nedeniyle transferi sırasında büyük eleştiri alan Yusuf, özellikle Arjantinli oyuncu Delgado'nun yokluğunda takımın hücum organizasyonlarında başarılı bir oyun sergileyerek kaptanın yokluğunu aratmadı.



Kayserispor karşısında kaydettiği golün yanı sıra takım arkadaşlarına güzel paslar veren ve önemli pozisyonlar hazırlayan tecrübeli oyuncu, oynadığı futbolla faydalı bir transfer olduğunu ortaya koydu.



Yusuf, ayrıca takımının Fortis Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Ankaraspor'u deplasmanda 3-1 yendiği karşılaşmada da 1 gole daha imza atmıştı.



ERNST DE FARK YARATTI



Yusuf gibi ligin ikinci yarısının başlarında transfer olan Alman oyuncu Fabian Ernst de takımına büyük katkı yaptı.



Yusuf, asistleriyle ve hücum organizasyonlarındaki etkili oyunuyla ön plana çıkarken, 30 yaşındaki Ernst ise çok koşarak orta sahaya kattığı dinamizmle göz doldurdu.



Transfer olduğu günün ertesinde hemen Antalyaspor ile yapılan Fortis Türkiye Kupası'na çıkan Alman oyuncu, gayretli oyunu sonrası taraftarların da beğendiği oyuncular arasına girdi.



Ernst, ayrıca Turkcell Süper Lig'de 24. haftada Gençlerbirliği ile oynanan mücadelede attığı golle takımına 1 gol kazandırdı.