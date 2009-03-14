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Spor

Ernst siftah yaptı

Schalke 04'ten transfer edilen Alman oyuncu, kaydettiği golle, Beşiktaş forması altında ilk golünü atmış oldu.

14 Mart 2009 02:00

Ara transfer döneminde Schalke 04'ten transfer edilen Alman oyuncu, kaydettiği golle, Beşiktaş forması altında ilk golünü atmış oldu.

Turkcell Süper Lig'de 24. hafta maçında Beşiktaş ile Gençlerbirliği, İnönü Stadı'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş maçın 64. dakikasında Fabian Ernst'in golüyle 1-0 öne geçti. Ara transfer döneminde Schalke 04'ten transfer edilen Alman oyuncu, kaydettiği golle, Beşiktaş forması altında ilk golünü atmış oldu.

Holosko'nun sağ dip çizgiden yerden ortasını penaltı noktası üzerinde gelişine bir vuruşla tamamlayan Ernst, topu ağlara göndererek tribünleri sevince boğdu.

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