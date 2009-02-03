Ernst resmen 'Kartal'



Beşiktaş, yeni transferi Fabian Ernst ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını borsaya resmen bildirdi. İstanbul'a gelen Alman futbolcu için Schalke'ye 3 milyon Euro bonservis ücreti ödenecek.



Beşiktaş Kulübü, Alman futbolcu Fabian Ernst ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını ve 2.5 yıllık resmi sözleşmenin imzalandığını resmen duyurdu.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen yazıda, Schalke 04'te forma giyen Fabian Ernst ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Schalke 04 Kulübü'ne bonservis bedeli olarak 2 taksitte toplam 3 milyon Euro ödeneceği, futbolcuya da 2,5 yıllık sürede toplam 5.5 milyon Euro verileceği açıklandı.



İSTANBUL'A GELDİ



Öte yandan Alman oyuncu, özel uçakla İstanbul'a geldi. Ernst'i havaalanında 200 kadar Beşiktaş taraftarı tezahüratlarla karşıladı.



İNTERNET SİTESİNE MESAJ YAĞDI



Beşikaşlı taraftarlar, Fabian Ernst'in internet sitesine de adeta mesaj yağdırdı. Alman futbolcuya Beşiktaş ve Schalke taraftarları, internet sitesi aracılığıyla yeni takımında başarılar diledi.



Siyah-beyazlı taraftarlar, Ernst'e, internet sitesinden ''Hoşgeldin'' derken, BJK İnönü Stadı'nın atmosferinden bahsettiler.

