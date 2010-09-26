-ERNST İSTİKRAR ABİDESİ İSTANBUL (A.A) - 26.09.2010 - Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Fabian Ernst, bu sezon geride kalan 13 maçta siyah-beyazlıların adeta istikrar abidesi oldu. Fabian Ernst, bu sezon sakatlıklar ve cezalara meydan okuyarak, geride kalan 13 resmi maçta da forma giyen tek futbolcu oldu. Takımının 2-1 kazandığı Medical Park Antalyaspor maçında ortaya koyduğu performans ve yaptığı 2 asistle galibiyetin mimarlarından olan Ernst için bu karşılaşma sonrası teknik direktörü Bernd Schuster, ''Tipik bir Alman, öyle bir ciğeri var ki, sanki hiç benzini bitmeyecekmiş gibi oynuyor'' yorumunda bulundu. UEFA Avrupa Ligi'nde CSKA Sofya ile BJK İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmada da 90. dakikada kafayla gol bulan ve takımının 1-0 kazanıp gruplara 3 puanla başlamasını sağlayan Ernst, 13 resmi maçın 12'sinde sahada 90 dakika kaldı. -ROTASYON SADECE ERNST'E UYGULANMADI- Rotasyonu seven ve her maçta takımda 5-6 değişiklik yapan Schuster, sadece Fabian Ernst'i bu rotasyona sokmayıp tüm karşılaşmalarda görevlendirdi. 13 resmi maça da ilk 11'de başlayan Ernst, Spor Toto Süper Lig'deki 6 maçta 90'ar dakika forma giydi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 maçın 6'sında 90'ar dakika oynayan Alman futbolcu, sadece Vikingur ile deplasmanda yapılan karşılaşmada 45 dakika sahada kalıp ikinci yarıda oyundan çıktı. Spor Toto Süper Lig'de 540, UEFA Avrupa Ligi'nde de 585 dakika sahada kalan Ernst toplam 1125 dakika oynadı ve takımının en çok forma giyen oyuncusu oldu.