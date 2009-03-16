Ernst: İnönü gibisi yok



Beşiktaş'ta son haftaların başarılı ismi Fabian Ernst, şampiyon olacaklarına inandığını söyledi. Devre arasında Schalke'den transfer edilen Alman oyuncu, "Bir çok statta oynadım, ama ilk defa İnönü Stadı'nda heyecan yaşadım'' dedi.



Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Fabian Ernst, siyah-beyazlı takımda çok iyi işler yapacağını belirtti.



Ernst, Beşiktaş Kulübü'nün çocuklara yönelik çıkardığı aylık Yavru Kartal dergisinin mart sayısında, minik fun club üyeleri Erdal Şireci ve Öykü Çamlıgüney'in sorularını yanıtladı.



Beşiktaş gibi büyük bir camiada futbol oynamanın çok güzel olduğunu ifade eden Alman futbolcu, ''Zaten bu nedenle buradayım ve çok iyi işler yapacağımı düşünüyorum. Beşiktaş'ın Türkiye'nin ilk spor kulübü olduğunu biliyordum. Özellikle Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nin açılış töreninde izlediğim görüntülerle, bunun önemini daha iyi anladım. Tecrübeli bir futbolcuyum ve bir sürü statta oynadım, ama ilk defa İnönü Stadı'nda heyecan yaşadım'' dedi.



Maçın bitimine kadar kazanma hırsıyla oynayan ve takımın başarısını ön planda tutan bir oyuncu olduğunu vurgulayan Ernst, siyah-beyazlı taraftarın kendisini her zaman seveceğini ve unutmayacağını umduğunu dile getirdi.



Beşiktaş'ın hem hücum, hem savunma yönünün çok güçlü olduğunu anlatan Alman futbolcu, ''Takım olarak başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Kesinlikle şampiyon olacağımıza inanıyorum, ama her maçın ayrı bir önemi var. Adım adım ilerlememiz lazım'' dedi.



Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Alman futbolcu, hangi müzik türünü dinlediğine yönelik bir soruya, ''Arkadaşım Ümit Davala rap albümü çıkarmıştı. Onu severim ve dinlerim'' yanıtını verdi.



Ernst, ''Futbolcu olmasaydınız ne olurdunuz'' sorusunu da, ''Çok küçükken çöpçülere özenirdim. Çöpleri toplayıp, kamyonun arkasında asılı olarak gitmek istiyordum. Biraz daha büyüyünce astronot olmayı istedim. Sonra da 'arkeolog olabilirim' diye düşündüm, ama futbolcu oldum'' şeklinde yanıtladı.



