Ernst geliyor



Beşiktaş, Almanya'nın Schalke takımında forma giyen orta saha oyuncusu Fabian Ernst'i bugün İstanbul'a getiriyor.



Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı Schalke 04'ün orta saha oyuncusu Fabian Ernst'i bugün İstanbul'a getiriyor.



Siyah-beyazlı kulübün Alman futbolcuyla 2.5 yıllık anlaşma sağladığı öğrenilirken, kulübü Schalke'ye ödencek bonservis bedeli ve futbolcunun alacağı ücret hakkında bir açıklama yapılmadı.



Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Ernst, savunmaya yönelik orta saha oyuncusu... 1996 yılında Hannover takımıyla futbol kariyerine başlayan Ernst, Schalke'ye transfer olmadan önce iki sezon Hamburg ve beş sezon Werder Bremen'de oynadı.



Werder Bremen formasıyla 1 lig şampiyonluğu, bir de Almanya Kupası kazanan Ernst, 2005 yılından bu yana 104 kez formasını giydiği Schalke ile de ligi iki kez ikinci sırada bitirdi.



Schalke'de 8 numaralı formasıyla bu sezon 18 lig maçının 15'inde sahaya çıkan ünlü Alman oyuncu, orta sahada sert ve mücadeleci futboluyla tanınıyor. Bu sezon Schalke'de lig ve UEFA Kupası'nda toplam 18 maçta forma giyen Ernst, 5 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.



Güçlü fiziğiyle tanınan deneyimli orta saha oyuncusu, 2002'den bu yana 24 kez de Almanya Milli Takımı formasını giydi.



Kaybetmekten nefret ettiğini söyleyen Ernst, kariyerindeki en mutlu anı ise Werder Bremen ile yaşadığı şampiyonluk olduğunu belirtiyor.