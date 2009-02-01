T24 LogoT24 Logo
Spor

Ernst geliyor

Beşiktaş, Almanya'nın Schalke takımında forma giyen orta saha oyuncusu Fabian Ernst'i bugün İstanbul'a getiriyor.

01 Şubat 2009 02:00


Beşiktaş, Almanya'nın Schalke takımında forma giyen orta saha oyuncusu Fabian Ernst'i bugün İstanbul'a getiriyor.

Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı Schalke 04'ün orta saha oyuncusu Fabian Ernst'i bugün İstanbul'a getiriyor.

Siyah-beyazlı kulübün Alman futbolcuyla 2.5 yıllık anlaşma sağladığı öğrenilirken, kulübü Schalke'ye ödencek bonservis bedeli ve futbolcunun alacağı ücret hakkında bir açıklama yapılmadı.

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Ernst, savunmaya yönelik orta saha oyuncusu... 1996 yılında Hannover takımıyla futbol kariyerine başlayan Ernst, Schalke'ye transfer olmadan önce iki sezon Hamburg ve beş sezon Werder Bremen'de oynadı.

Werder Bremen formasıyla 1 lig şampiyonluğu, bir de Almanya Kupası kazanan Ernst, 2005 yılından bu yana 104 kez formasını giydiği Schalke ile de ligi iki kez ikinci sırada bitirdi.

Schalke'de 8 numaralı formasıyla bu sezon 18 lig maçının 15'inde sahaya çıkan ünlü Alman oyuncu, orta sahada sert ve mücadeleci futboluyla tanınıyor. Bu sezon Schalke'de lig ve UEFA Kupası'nda toplam 18 maçta forma giyen Ernst, 5 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

Güçlü fiziğiyle tanınan deneyimli orta saha oyuncusu, 2002'den bu yana 24 kez de Almanya Milli Takımı formasını giydi.

Kaybetmekten nefret ettiğini söyleyen Ernst, kariyerindeki en mutlu anı ise Werder Bremen ile yaşadığı şampiyonluk olduğunu belirtiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24