Ernst: En iyisini yapacağız!

Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Fabian Ernst, Manchester United ile yarın yapacakları karşılaşma öncesi teknik direktör Mustafa Denizli ile düzenlenen basın toplantısında, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin kendileri adına büyük bir onur olduğunu söyledi.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Ernst, gruptaki Manchester United'ın ardından 3 takımın gruptan çıkma olasılığının olduğunu belirterek, "Yarınki atmosfer bizi olumlu etkileyecek. Bu şekilde en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Yarınki maçta her futbolcunun elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını ifade eden Ernst, "Maçlarda çok efor sarf ediyoruz. Kısa sürede daha iyi sonuçlar alacağız. Kötü sonuçlara rağmen iyi mücadele ettik. Goller gelmeye başladığında sonuçların tatmin edici olduğunu göreceksiniz" şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun, "Eski takım arkadaşınız Cisse'yi özlüyormusunuz? sorusuna ise Alman futbolcu, "Cisse'yi tabi ki özlüyorum. Hem takım arkadaşım olarak, hem insan olarak onu özlüyorum" yanıtını verdi.

Son olarak Tabata'nın Beşiktaş'ta olması yönündeki soru üzerine Ernst, "Tabata'nın Beşiktaş'a gelmesinin nedeni belli. Takımı ileriye taşıyacak iyi bir oyuncu" dedi.