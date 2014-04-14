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Dünya

Siyaset kuramcısı Ernesto Laclau hayatını kaybetti

Arjantinli teorisyen ve siyaset bilimci Ernesto Laclau, geçirdiği bir enfarktüs sonucu hayatını yitirdi

14 Nisan 2014 22:00

Arjantinli teorisyen ve siyaset bilimci Ernesto Laclau, hayatını kaybetti. 78 yaşındaki Laclau’nun Sevilla’da bir enfarktüs sonucu hayatını yitirdiği belirtildi. 

Buenos Aires’te tarih eğitimi gören Laclau, Buenos Aires Ulusal Üniversitesi’nden 1964 yılında mezun olmuştu. Dünyanın farklı bölgelerinde eğitim veren Laclau, özellikle siyaset bilimci Chantal Mouffe ile birlikte verdiği eserlerle radikal teori konusundaki önemli emeğiyle akademik ve aktivist çevrelerde itibar kazanmıştır. 

 

Laclau neden önemli bir düşünür?

 

Laclau’nun en önemli kitabı "Hegemony and Socialist Strategy – Hegemonya ve Sosyalist Strateji" isimli eseridir. Laclau kitabını hayat arkadaşı Chantal Mouffe ile birlikte yazmıştır. Onların düşünceleri genellikle, her ikisi de 1960′ların toplumsal ve öğrenci hareketlerinde politik olarak etkin oldukları ve daha sonra işçi sınıfına ve yeni toplumsal hareketlere katılmaya çalıştıkları için, post-marksist olarak tanımlanmaktadır. Marksist ekonomik belirlenimcilik ve sınıf mücadelesinin toplumda vazgeçilmez bir antagonizma olmasını reddettiler. Tersine bütün antagonizmaların ifade edilebileceği radikal agonistik çoğulculuk demokrasisini savundular.

 

Kitapları

 

Politics and Ideology in Marxist Theory – Marksist Kuramda Politikalar ve İdeoloji (NLB, 1977)

Hegemony and Socialist Strategy – Hegemonya ve Sosyalist Strateji (Chantal Mouffe ile) (Verso, 1985)

New Reflections on the Revolution of our Time – Zamanımızın Devrimi Üzerine Yeni Yansımalar (Verso, 1990)

The Making of Political Identities – Siyasi Kimlikler Oluşturma (editor) (Verso, 1994)

Emancipation(s) (Verso, 1996)

Contingency, Hegemony, Universality – Temas , Hegemonya, Evrensellik (Judith Butler ve Slavoj Zizek ile) (Verso, 2000)

On Populist Reason – Popülist Neden Hakkında (Verso, 2005)

Elusive Universality – Bulunmaz Evrensellik

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