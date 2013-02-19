Sarkisyan'a koltuğu bırakması için süre 24 saat süre verildi!



Ermenistan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hatalı olduğunu iddia eden eski Dışişleri Bakanı ve Miras Partisi Genel Başkanı Raffi Hovhannisyan, seçimlerin galibi Serj Sarkisyan'a seslendi. Hovhannisyan, "İktidarı gerçek sahibine teslim etmek için yarın akşama kadar süren var" dedi.

Ermenistan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından tartışmalar hız kazandı.

Merkez Seçim Kurulu sonuçlarına göre, seçimleri yüzde 36.7'lik oyla ikinci sırada tamamlayan eski Dışişleri Bakanı ve Miras Partisi Genel Başkanı Raffi Hovhannisyan, Serj Sarkisyan'a yarın 17.00'a kadar iktidarı gerçek sahibine teslim etmesi için süre verdiğini açıkladı.

Erivan'daki Özgürlük Meydanı'nda basın mensuplarına açıklama yapan Hovhannisyan, "Seçimlerde hata yapan tüm resmi görevliler, eğer yarın 17.00'da kadar hatalarını kabul ederlerse, halk tarafından affedilecekler. Bunu kabul etmeyenlerse, hukuk içinde yargılanacaklar" dedi.

Hovhannisyan basın açıklaması sırasında kendisini dinleyen yaklaşık 3 bin civarındaki destekçisine, "Yarın yanınıza gelip Sarkisyan'ın zaferimi tebrik ettiğini sizlere söylemek istiyorum" ifadelerini kullanırken, Sarkisyan'ın halkın zaferini kabul edecek cesarete sahip olduğunu kaydetti.

'Ermeniler güvenli yolu seçti'

Seçim sonuçlarına dair parti merkezinde çalışma arkadaşlarıyla biraraya gelen Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ise, Ermenistan halkının daha güvenli olan yolu seçtiğini kaydetti. Sarkisyan, çalışmalarından dolayı ekibine teşekkür ederken, seçimlerle her şeyin bitmediğini, daha zorlu bir çalışmanın kendisini ve ekibini beklediğini ifade etti ve "Biz buna hazırız" dedi.

Öte yandan Ermenistan'da seçim sonuçlarına dair tartışmalar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sarkisyan'ı arayarak tebrik ettiği belirtildi. Putin'in görüşmede Sarkisyan'a, Rus-Ermeni ilişkilerinin gelişerek devam edeceğinden emin olduğunu söylediği bildirildi.