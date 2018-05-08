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Dünya

Ermenistan'ın yeni başbakanı Paşinyan, Karabağ'a gidiyor

Dağlık Karabağ bölgesi, hukuken Azerbaycan'ın parçası olsa da fiilen Ermeni güçlerin denetiminde

08 Mayıs 2018 17:02

Ermenistan parlamentosunda yapılan oylamada başbakan seçilen muhalif lider Nikol Paşinyan, yarın (9 Mayıs) Azerbaycan ve Ermenistan arasında yıllardır anlaşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ'a gideceğini söyledi.Paşinyan ziyaretinin ayrıntılarını ise paylaşmadı.

Dağlık Karabağ bölgesi, hukuken Azerbaycan'ın parçası olsa da fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.

Sputnik'in haberine göre, Paşinyan, Avrasya Ekonomik Birliği'nin 14 Mayıs'ta Soçi'de gerçekleşecek toplantısına katılmayı planladığını ve burada Rusya lideri Vladimir Putin'le bir araya gelmeyi umduğunu da kaydetti.

Paşinyan parlamentodaki oylamada iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'den 11 parlamenterin de desteğini alması sayesinde başbakan seçilmişti. İktidar Partisi, önceki hafta düzenlenen oylamada muhalif lideri desteklememişti.

Paşinyan'ın başbakan olarak seçilmesi, ülkede haftalar süren siyasal gerilimi izliyor.

[Serj Sarkisyan]
© SPUTNİK / ALEKSEY NİKOLSKYİ
Rus vekil: Sarkisyan akıllıca karar verdi yoksa kan akabilirdi
Ermenistan'ı neredeyse 10 yıldır devlet başkanı olarak yöneten ve anayasa gereği üçüncü bir dönem için yeniden bu görevi yürütemeyecek olan Serj Sarkisyan'ın başbakan olarak atanması ülkede kitlesel protestolara neden olmuştu.

Sarkisyan, protestolar nedeniyle göreve gelmesinden 6 gün sonra istifa etmişti.

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