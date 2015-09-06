Ermenistan'ın yeni Adalet Bakanı belli oldu

Ermenistan'da Ulusal Meclis, yeni Adalet Bakanı olarak Arpine Hovhannisyan'ı atadı. İktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi'nden milletvekili olan Hovhannisyan, 32 yaşında.

Ermenistan adalet bakanlığı koltuğu, Hovhannes Manukyan'ın görevinden istifa ettiği 14 Temmuz'dan bu yana boş bulunuyordu. Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın Arpine Hovhannisyan'a onay vermesiyle birlikte, koltuk dolmuş oldu.

Ermenistan, 131 kişilik parlamentosunda bulunan 14 kadın milletvekili sayısıyla dünya sıralamasında 115'inci sırada yer alıyor.