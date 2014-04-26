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Dünya

Ermenistan'ın Türkiye eleştirisine Aliyev'den yanıt

İlham Aliyev, Türkiye'yi eleştiren Ermenistan Cumhurbaşkanı'na Türkiye'den bir temsilci burada yok ama ben buradayım. Sınırın neden kapalı olduğunu anlatabilirim" dedi

26 Nisan 2014 14:37

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye aleyhinde sözler sarf eden Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’a sert çıktı. Aliyev, "Türkiye'den bir temsilci burada yok ama ben buradayım. Sınırın neden kapalı olduğunu anlatabilirim" dedi.

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da “Doğu Ortaklığı” zirvesi yapıldı. Toplantıda konuşan Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Türkiye'yi "Türkiye, soykırım ile ilgili yapıcı bir tutum sergilememektedir. Diğer yandan ise Ermenistan sınırlarını açmamaktadır. Bu ülkenin Avrupa Birliği'ne üyeliği kabul edilemez" sözleriyle eleştiri.

Sarkisyan'ın açıklamalarına tepki gösteren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Maalesef Ermenistan Cumhurbaşkanı fırsat bularak Türkiye'ye saldırdı. Bunu yapmak çok kolay, çünkü toplantıda Türkiye'den temsilci bulunmuyor. Fakat ben buradayım ve Türkiye-Ermenistan sınırının neden kapalı olduğunu anlatabilirim" şeklinde konuştu.

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