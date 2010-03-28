Ermenistan'ı karıştıran Asparagas

T24- Yayın hayatına birkaç ay önce başlayan mizah sitesi Zaytung’ta yer alan ‘Sierra Leone’deki Türk Büyükelçi, Ermeni soykırım tasarısını destekledi’ haberini gerçek sanan Ermeni Taşnak Partisi’nin yayın organı The Armenian Weekly, bu haber üzerine yorum yapmaya kalkınca komik duruma düştü.

Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre ERMENİSTAN’daki milliyetçi Taşnak Partisi’nin İngilizce yayın organı The Armenian Weekly, yayınladığı asparagas haberle trajikomik bir hataya imza attı.

1899’da yayınlanmaya başlayan ve dünyanın en uzun süredir kesintisiz yayın yapan Ermenice gazetesi olan Hairenik’in İngilizce internet sitesinde önceki akşam, “Sierra Leone’deki Türk Büyükelçi gerçekten soykırım tasarısı lehine lobi yaptı mı” başlıklı bir yazı yer aldı. Harut Sassounian imzalı köşe yazısında, “Türkçe haberler konusunda en büyük site” denerek, “Turkish Forum” adlı sitede yayınlanan bir habere atıfta bulunuluyordu.

Ankara’ya çağrılsın diye

Habere göre, Ermeni soykırım tasarıları Afrika’da bir dizi ülkenin de meclis gündemine gelmişti. Bunlardan biri olan Sierra Leone’deki Türk Büyükelçi’nin faaliyetleri Ankara’nın şüphesini çekince soruşturma açılmıştı. Ve sonunda “Orhan Emin Türköne” adlı elçinin, tasarı aleyhine değil, lehine lobi yaptığı görülmüştü. Türkiye’yi çok özleyen elçi, Ankara’ya geri çağrılayacağı umuduyla tasarının geçmesini el altından destekliyordu.

ABD’deki Ermeni lobisinin etkili isimlerinden olan yazar Sassounian, fıkradan farksız bu düzmece habere inanıp ciddi ciddi yorumlar yapmakla kalmadı, Türk dışişleri hakkında alaycı ifadeler de kullandı. İşin aslı, bu haber, geçtiğimiz aylarda Türkiye’de yayın hayatına başlayan Zaytung’un bir eseriydi. Zaytung, hiciv ağırlıklı mizahi bir site olarak tamamen asparagas haberler yayınlıyor.

‘Fotoğraf gerçekçiydi’ bahanesi

The Armenian Weekly, siteye gelen yorumların ardından hatasını farketti. Sassounian, iki saat sonra yazısını değiştirse de, “Zaytung’un kullandığı büyükelçi fotoğrafının orijinal gibi göründüğünü” ve “birçok Türk sitesinin de bu haberi gerçek sandığını” belirterek kendisini savundu. Ermeni yazar, “düzeltilmiş” yazısını, “Başbakan Tayyip Erdoğan’ın son dönemde sarfettiği sözler düşünülürse, bazen hakikat kurgudan daha şaşırtıcıdır” ifadesiyle bitirdi.