'Ermenistan'ı ezdirmeyin'

ABD Temsilciler Meclisi'nin Ermeni lobisi mensubu bir grup milletvekili, 1915 olaylarının araştırılması için tarih komisyonu kurulması olasılığı konusunda ABD'li Ermenilerin duyduğu endişeyi paylaştıklarını bildirdi.



Amerikan Ermeni Ulusal Komitesinin (ANCA) bildirdiğine göre, kongreye son 10 yılda her fırsatta Ermeni tasarılarını sunan Demokrat Parti New Jersey Milletvekili Frank Pallone, Cumhuriyetçi Parti Illinois Milletvekili Mark Kirk, Demokrat Parti California Milletvekili Adam Schiff ve Cumhuriyetçi Parti California Milletvekili George Radanovich bir açıklama yaptı.



Vekiller yaptıkları açıklamada, "Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirmesi pahasına tarihinin bu trajik kısmını yeniden icat etmesine izin verilemez" ifadesini kullandı.



"Tarih komisyonu kurulmasını kabul etmenin kurbanların anısına hakaret anlamını taşıdığı" ifadesine yer verilen açıklamada, ABD yönetiminden bölgede istikrarı sağlama girişimlerinde ABD'li Ermeni toplumunun bilgi ve tecrübelerinden faydalanması ve diplomatik çabalarının Ermenistan'ın Türkiye tarafından kuşatılması ve ezilmesine son vermesini sağlaması için gayret göstermesi istendi.



Ermenistan ile gergin başlangıç



Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin protokoller Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbantyan tarafından, 3 saatten fazla süren krizin ardından, dün akşam saatlerinde imzalandı.



Zürih Üniversitesi'ndeki törende sadece İsviçre Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı, taraflar hiçbir açıklamada bulunmadı.