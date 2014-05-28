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Ermenistan'dan Türkiye'ye 'Ermeni Soykırımı'nın 100. yılını anma daveti

Ermenistan ve Ermeni diasporası 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanınmasını isterken, Türkiye ise Ermenilerle birlikte Türklerin de öldüğünü savunuyor

28 Mayıs 2014 10:28

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye’nin yeni cumhurbaşkanını, gelecek yıl yapılacak 'Ermeni soykırımı'nın 100. yılını anma etkinliklerine davet etti.

Sarkisyan, 'Ermeni soykırımı'nın 100. yıl anma etkinlikleri için hazırlıkları yürüten komitenin toplantısında konuştu.

Ankara'nın daha önce görülmemiş yeni adımlar attığını ancak bu adımların Türkiye'nin yüzyıllık inkar politikasını yansıttığını belirten Sarkisyan’dan bir davet geldi.

Sarkisyan, bu yıl seçilecek Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanını gelecek yılki 'Ermeni soykırımı'nın 100. yılını anma etkinliklerine davet etti.

Sarkisyan, "Türkiye Cumhurbaşkanını 25 Nisan 2015'te ‘Ermeni soykırımı'nın çarpıcı kanıtlarıyla yüzleşmesi için resmen Ermenistan'a davet ediyorum" dedi.

Başbakan Erdoğan geçen ayki açıklamasında, "20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz" demişti.

Ermenistan ve Ermeni diasporası, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anadolu'da yaşayan Ermenilerin zorla göç ettirilmesi nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Ermeni’nin yaşamını yitirmesinin ‘soykırım’ olarak tanınmasını istiyor.

Türkiye ise, 1915'te yaşananların ‘soykırım’ olarak tanınmasına karşı çıkıyor ve o dönem 300 ila 500 bin Ermeni'yle birlikte aynı sayıda Türk'ün de öldüğünü savunuyor.

 

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