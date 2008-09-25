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Dünya

Ermenistan'dan Türkiye'ye banka desteği

Ermenistan, Türkiye'nin Avrupa İmar ve Yatırım Bankası'na tam üyeliğine koyduğu engeli sonunda kaldırdı

25 Eylül 2008 03:00

Ermenistan, Türkiye'nin Avrupa İmar ve Yatırım Bankası'na (EBRD) tam üyeliğine koyduğu engeli sonunda kaldırdı

EBRD'den bir yetkili, Türkiye'nin, bankanın faaliyet gösterdiği ülkeler arasında yer alma isteğinin, ABD'nin de yer aldığı idari kurulda, yalnızca Ermenistan'ın oyu dışında oybirliğiyle önceki gün kabul edildiğini, ancak Ermenistan'ın dün "açıkça Türkiye'nin tam üyeliğinden yana olduğunu" bildirdiğini söyledi. 

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EBRD Başkanı Thomas Mirow da dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin üyeliğinin, Ankara ile ticari ilişkileri bulunan ve EBRD'nin faaliyet gösterdiği Balkan, Kafkas ve Orta Asya ülkeleri için yararlı olacağını bildirdi.

Nihai karar gelecek ay

Türkiye'nin EBRD'ye tam üyeliğiyle ilgili nihai karar, gelecek ay yapılacak guvernörler toplantısında alınacak. Bankanın, Türkiye'nin tam üyeliğini onaylamasının ardından, gelecek yılın başında Türkiye'deki faaliyetlerine başlaması bekleniyor. Türkiye, tam üyeliğinin onaylanmasının ardından, bankanın etkin üyeleri arasında yer alacak ve özel sektöre yeni bir finansman olanağı bulunmuş olacak.

'Avrupa'nın Dünya Bankası'

"Avrupa'nın Dünya Bankası" olarak da bilinen EBRD, 1991 yılında, eski Doğu Bloku ülkelerini piyasa ekonomisine hazırlamak ve kalkınmalarını desteklemek için kurulmuştu. Türkiye, 1991'den bu yana bankanın ortağı olmasına karşın, statüsünü değiştirerek bankanın faaliyet gösterdiği bir ülke olmak istiyor.

Orta Avrupa ülkelerinden aşamalı olarak çekilmesi beklenen EBRD'nin, bundan sonraki dönemde yatırımlarda önceliği Türkiye'ye vereceği belirtiliyor.

EBRD'nin, 2010 yılına dek, 2004 yılında AB'ye tam üye olan 8 eski Doğu Bloku ülkesine mali destek vermeyi ve yatırımlarda bulunmayı keseceğini belirten yetkililer, kuruluşun bundan sonra Türkiye'ye ağırlık vereceğini vurguluyorlar.

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