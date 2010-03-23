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Dünya

Ermenistan'dan 'toprak iadesi' açıklaması

Ermenistan Cumhurbaşkanı, işgal altındaki Yukarı Karabağ ile ilgili konuştu.

23 Mart 2010 02:00

T24 - Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, işgalleri altındaki Yukarı Karabağ'a kendi kaderini tayin hakkı verilmesi ve bir güvenlik mekanizmasının kurulması karşılığında bazı Azeri topraklarını iade edebileceklerini söyledi.

Sarkisyan, ziyaret için bulunduğu Suriye'deki El Vatan gazetesinde yayımlanan açıklamasında, "Karabağ halkının kendi kaderlerini tayin hakkını kazanma konusunda gerçek bir fırsat elde ettiği, güvenlik ve kalkınma mekanizması sağlandığı zaman Ermenistan tarafı da uzlaşma için Yukarı Karabağ ile Ermenistan'ı bağlayan koridor hariç, Karabağ çevresindeki bölgelerin iadesini düşünebilir" diye konuştu.

Reuters ajansına göre Sarkisyan, El Vatan'a açıklamasında, "tek taraflı ödünlerin ve tehditlerin var olan tehlikeleri ve tehditleri derinleştireceği" ifadesini de kullandı.

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