Ermenistan'dan 'taviz' eleştirisi

T24 - Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye'yi, kendilerinden sürekli bir şekilde taviz istemek ve kararları sürüncemede bırakmakla eleştirdi.





Sarkisyan, Alman "Der Spiegel" dergisine verdiği demeçte, Türkiye'nin, Ermenistan ile sınırların açılması için Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili gelişmelerin olmasını istediği değerlendirmesinin yapılmasına karşılık, "Türkiye bizden sürekli taviz vermemizi istiyor. Bu imkansız. En önemli konu, Dağlık Karabağ halkına kendi kaderini kendi tayin etmesi hakkının verilmesi. Maalesef Azerbaycan, sorunu askeri yönden çözmek istiyor gibi görünüyor. Bu da Ermenilerin bölgeden sürülmesine neden olacaktır" diye konuştu.





Azerbaycan'ın petrole sahip olması ve Türkiye gibi bir NATO üyesi tarafından korunmasının Dağlık Karabağ'ın diğer ülkeler gibi eşit haklara sahip olmasını engellediğini öne süren Sarkisyan, Türkiye ile sınırların açılmasını 1915 olaylarının tanınmasına bağlı kılmadıklarını, bu nedenle Türkiye-Ermenistan yakınlaşmasının başarısız kalması durumunda bunun sorumlusunun Ermenistan olmayacağını söyledi.





Türkiye'nin önerdiği gibi bir tarih komisyonunun oluşturulmasına neden karşı çıktığının sorulması üzerine de Sarkisyan, Türkiye'de "soykırım" sözünü kullananların takip edildiği bir ortamda böyle bir komisyonun objektif çalışamayacağını öne sürdü.





Sarkisyan ayrıca, Ermenilerin Ağrı Dağı'nı her zaman yüreklerinde taşıdığını, ancak hiçbir zaman bir Ermeni devlet adamının Türkiye'den toprak talebinde bulunmadığını ifade etti.





Sarkisyan, 1915 olaylarıyla ilgili olarak uluslararası camianın nasıl bir tavır takınması gerektiği şeklindeki bir soru üzerine de, "Dünya kararlı hareket etmeli. Amerika, Avrupa ve Almanya da. Türk-Ermeni yakınlaşmasına katkı sağlamış tüm ülkeler kesin tavır takınmalı" dedi.