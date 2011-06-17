Ermenistan'dan 'sınırları açalım' çağrısı

T24- Ermenistan Başbakanı Tigran Sarkisyan, 12 Haziran seçimlerinin ardından "Ermenistan'ın tutumunda son 20 yılda bir değişiklik olmadı. Biz ön koşulsuz, diplomatik ilişkileri inşa etmeye hazırız" dedi ve Türkiye'nin "21'inci yüzyılda sınırları kapatmanın saçmalık olduğu sonucuna varacağını" umduğunu belirrti.







Türkiye'de 12 Haziran seçimleri ardından dış politika, üçüncü dönem için iktidara gelen Recep Tayyip Erdoğan ve kurulacak yeni AKP hükümetinin başlıca önceliklerinden biri.

Ancak Ermenistan'la çıkmaza giren ilişkiler kalın bir dosya olarak rafta bekliyor.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Ermenistan Başbakanı Tigran Sarkisyan, seçimlerin ardından 'bekle gör' tavrını benimsiyor.

Yeni hükümetin programını görmek gerektiğini belirten Sarkisyan "Umuyorum Türkiye, iki ülke arasındaki ilişkilerinin iyileştirilmesi konusunda tutarlı bir tutum izler." dedi.

"Ermenistan'ın tutumunda son 20 yılda bir değişiklik olmadı. Biz ön koşulsuz, diplomatik ilişkileri inşa etmeye hazırız" diyen Sarkisyan sözlerini, "Türkiye'yle imzalanan anlaşmalar da bu temel anlayış etrafında filizlenmişti. Türk muadillerimizin de bu sonuca varıp, 21'inci yüzyılda sınırları kapatmanın saçmalık olduğu sonucuna varacağını umuyorum." diye sürdürdü.

Alternatif formatta oynat

Sarkisyan, "Modern dünya büyük bir hızla değişiyor. Yeni inisiyatifler, yeni yaklaşımlar, yeni değerlendirmeler olması muhtemel. Biz herşeye açığız" sözleriyle Türkiye'yle görüşme kapısını açık tutuyor.

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl Mart ayında BBC Türkçe'ye verdiği mülakatta 'Ermeni soykırımının tanınması konusunda diğer ülkelerin parlamentolarına sunulan tasarılar ve kimi ülkelerde bu tasarıların onaylanması' konusunda bir soruyu yanıtlarken bu girişimlerin ilişkilere zarar verdiğini belirtip sert bir çıkış yapmıştı.

Erdoğan, Türkiye'de yaşayan 170 bin Ermeni bulunduğunu, bunlardan sadece 70 bininin Türkiye vatandaşı olduğunu belirtip Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin gerginleşmesi ve barış çabalarına karşılık verilmemesi halinde, Türkiye'de yaşayan ve Türkiye vatandaşı olmayan 100 bine yakın Ermeni'yi sınırdışı edebileceklerini söylemişti.

Erdoğan'ın geniş yankı bulan bu sözleri karşısında Ermenistan Başbakanı Sarkisyan, böyle bir tutumun kabul edilemez olduğunu belirtti ve Türkiye'nin de bunun farkında olduğunu söyledi.

Tigran Sarkisyan, "Modern Türkiye böyle bir yönteme müsamaha göstermemeli. Çünkü bu söylem bize 1915 olaylarını, soykırımı hatırlatıyor. Erdoğan'ın açıklamasının ardından parlamentoda bir konuşma yaptım ve bu tür açıklamaların bizim için ve uluslararası toplum için kabul edilemez olduğunu vurguladım. Modern dünyanın gerçeklerine ya da modern siyasetin ruhuna aykırı yöntemler bunlar. Türkiye Başbakanı'nın da bunu anladığını düşünüyorum." dedi.

Dağlık Karabağ için uyarı

Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde bir diğer önemli kırılma noktası da Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden Dağlık Karabağ sorunu.



Önümüzdeki günlerde Rusya'nın Kazan kentinde iki ülke liderleri biraraya gelecek. Bu görüşmelerden bir sonuç elde edilememesi durumunda, Azerbaycan, Dağlık Karabağ'a güç kullanarak geri dönme hakkı olduğunu savunuyor. Ermenistan Başbakanı Tigran Sarkisyan, bu tür tehditlere yanıtın sert olacağını söyledi.



"Bizim yanıtımız çok açık. Böyle saldırgan ve düşmanca bir komşunuz varsa, bölgede barışı sağlamanın en iyi yolu savaşa hazırlanmaktır. Komşumuz, Ermenistan'ın bu tehditlerden korkmadığını bilmeli. Ülkemizin güvenliği için gerekli önlemleri alıyoruz" diyen Sarkisyan, "Bu aşamada, bölgede belirli bir güç dengesinin sağlanması gerekiyor. Ve bu Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin çok daha ötesine geçiyor" ifadesini kullandı.



Ermenistan Başbakanı Tigran Sarkisyan'ın bu açıklamaları ardından temas kurduğumuz Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir yazılı açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Basın Dairesi başkanı İlhan Polukhov imzalı açıklamada "Sayın Sarkisyan'ın açıklaması, bölgedeki durumun mantığına ters düşmektedir. Azerbaycan'a karşı ilk düşmanca tavır Ermenistan'dan gelmiştir. Ermenistan Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisini işgal edip etnik temizlik uygulamıştır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada "Azerbaycan tarafı, sorunun çözülebilmesi için barış görüşmelerinin devamından yanadır. Ancak sadece görüşmüş olmak için görüşmeler yapılmasına, bu sürecin bir yirmi sene daha devam etmesine de karşıyız" görüşüne yer verilirken "Ermenistan, bölgede savaş söylemlerinden uzaklaşmak istiyorsa Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarından şartsız olarak çekilmesi gerektiğini anlamalıdır. Azerbaycan barış görüşmelerinin başarıya ulaşması umudunu sürdürmektedir" denildi.

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın komşularıyla "sıfır sorun" politikasının yeni hükümetin himayesinde Türkiye-Ermenistan ilişkilerine nasıl yansıyacağı, Ağrı Dağı'nın iki yamacında nasıl şekilleneceği önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak.

