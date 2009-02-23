Ermenistan'dan 'nükleer işbirliği' önerisi

* Ermenistan Başbakanı Tigran Sarkisyan, Türkiye ve Erivan’ın nükleer enerji alanında işbirliği başlatmasını önerdi.



* Sarkisyan, Ermenistan’da inşa edilecek yeni santral konusunda Türkiye ve Rusya ile birlikte çalışmanın sadece ekonomik değil, siyasi bir boyutu da olacağını söyledi.



Ermenistan Başbakanı Tigran Sarkisyan, Ermenistan’ın Tsahkadzor şehrinde önceki gün düzenlenen 6’ncı "Most-2009" (Köprü-2009) Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada bölgesel konulara değindi. Sarkisyan, Ankara’ya enerji alanında işbirliği önerdi.



Armİnfo ajansının haberine göre, Sarkisyan, "Önümüzdeki yıllarda kullanım süresi dolacak olan ülkemizdeki Metsamor nükleer santralinin yerine yenisinin inşa edilmesinde, Rusya ve Türkiye’nin birlikte çalışmasını memnuniyetle karşılayacağımız bilinmeli. İşbirliğine sonuna kadar açığız" dedi. Hürriyet gazetesindeki habere göre, Rusya-Türkiye-Ermenistan arasında nükleer enerji alanında işbirliği başlatılmasını öneren Sarkisyan, bunun sadece ekonomik değil, siyasi olarak da büyük önem taşıdığını vurguladı.



Bin megavatlık santral



Türkiye sınırına 50 km mesafede, Çernobil’dekine benzer reaktörlerle 1976 yılında inşa edilen Metsamor nükleer santrali, 1988’deki Spitak depremi sonrasında çalışması tehlikeli bulunarak durdurulmuştu. 1991’de Karabağ savaşı yüzünden enerji darboğazına giren Ermenistan, 1995 yılında santrali tekrar çalıştırma kararı almıştı.



33 yıllık Metsamor nükleer santrali, 2016’da ömrünü tamamlayacak. Erivan aynı bölgeye yeni bir santral kuracak.



Günümüzde santralin sadece 407 megavat gücündeki dördüncü reaktörü çalışıyor. Erivan hükümeti, 28 Aralık 2008 tarihinde aynı yere yeni bir atom santrali inşa edilmesi kararı aldı. 1000 megavatlık yeni Metsamor santrali, 5-7 milyar dolara mal olacak.



Altyapı ve diyalog



Uzmanlara göre, Erivan’ın son açılımının ardındaki ilk faktör, Türkiye’nin, Ermenistan’ın gerekli malzemeyi en kısa ve en ucuz yoldan elde edebileceği adres olması. İkinci faktör ise, uzlaşı sürecinin bu işbirliği ile destekleneceği ve iki ülke arasında kapalı tutulan sınırın açılmasının böylece kolaylaşacağı beklentisi.

