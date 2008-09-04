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Dünya

Ermenistan'dan iddialara yalanlama

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tigran Balayan, Orly katliamı hükümlülerinden Varuhan Patrikyan'ın maç protokolde izlemesinin söz konusu olmadığın&

04 Eylül 2008 03:00

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tigran Balayan, bazı Türk basın yayın organlarında yer alan "Varuzhan Partikyan'ın Türkiye-Ermenistan maçında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile aynı protokolde maçı izleyeceği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Ermenistan'ın haber portalı panarmenian.net sitesinde yer alan habere göre, Balayan şöyle konuştu:
"Varuzhan Partikyan'ın Ermenistan ile Türkiye arasında oynanacak futbol maçında bulunacağına ve devlet protokolü tribününde oturacağına dair Türk medyasında yer alan bazı haberleri açıkça reddediyorum."
Haberde, Partikyan'ın 1983 yılında Paris'teki Orly Havaalanı'nda bir Türk uçağına düzenlediği bombalı saldırı sonucu 8 kişinin ölümüne sebep verdiği, yattığı hapis cezasının ardından 2001 yılında serbest bırakıldığı ve daha sonra Ermenistan'a yerleştiği bilgisine de yer verildi.

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