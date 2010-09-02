Ermenistan'dan Gül'e sert yanıt

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün geçen hafta yaptığı Bakü ziyareti öncesinde Azeri APA ajansına yaptığı "Türkiye, Ermenistan’la sessiz ancak kararlı bir diplomasi yürütüyor" şeklindeki açıklamasına Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan’dan ilginç bir yorum geldi.



Hürriyet'in haberine göre, Nalbandyan, Türkiye ile yürütülen "sessiz diplomasi" hakkındaki görüşleri sorulması üzerine, "Türkler herhalde kendi kendileriyle konuşuyorlar" diye cevap verdi.



Armenia Today'in haberine göre, dün Erivan Üniversitesi’nde Ermenistan’ın dış politikası konusunda bir konferans veren Nalbandyan, Ankara'yı sözünün arkasında durmamakla suçladı.



Nalbandyan, Cumhurbaşkanı Gül'ün sözlerine gönderme yaparak, "Çeşitli toplantılarda bana bu sessiz diplomasiyi soruyorlar. Rusçada bir şarkı var: ‘Sessizce, kendi kendimle konuşuyorum’ diyor. Herhalde Türkler de kendi kendileriyle sessizce konuşuyorlar. Türk tarafı geçen yılın 10 Ekim'den beri konuya yönelik yapıcı bir adım atmadı. Türklerin ne zaman hazır olduğunu ya da hiç hazır olup olmayacaklarını göreceğiz. Biz Türkiye gibi verdiğimiz sözden dönmeyiz" diye konuştu.