-ERMENİSTAN'DAN "KARABAĞ" TEHDİDİ MOSKOVA (A.A) - 10.12.2010 - Ermenistan, Azerbaycan'ın kendileriyle olan sorunu çözmek için güç kullanması halinde Karabağ'ın bağımsızlığını tanıma tehdidinde bulundu. Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Kremlin'de düzenlenen Ortak Güvenlik Anlaşması Örgütü (OGAÖ) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Ermenistan Karabağ sorununun askeri yollardan çözümüne kesinlikle karşı. Azerbaycan yeni bir askeri girişim başlatırsa, Ermenistan'ın Karabağ Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma ve kendi nüfusunun güvenliğini her açıdan sağlama dışında bir seçeneği kalmaz" dedi. Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ bölgesini şu ana kadar hiç bir devlet tanımadı. Karabağ bölgesi Ermenistan'dan aldığı büyük ekonomik ve askeri destek sayesinde içişlerinde bağımsız hareket ediyor. Azerbaycan'ın olası bir askeri müdahalesi veya Ermenistan'ın burayı bağımsız devlet olarak tanımasının Rusya ve batının bu konunun çözümü için yaptığı arabuluculuğa ciddi anlamda zarar vermesinden endişe ediliyor. Bölgede olası çatışmanın Azeri petrolünün batıya taşınması önünde ciddi engellere de yol açabileceği belirtiliyor. Ermenistan'daki iktidar partisi, dün muhalefetin Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için verdiği öneriyi, "doğru zamanlama olmadığı" gerekçesiyle reddetmişti.