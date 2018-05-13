Ermenistan'da yeni hükümet kuruldu

Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan’ın yeni hükümette yer alacak olan tüm bakanları görevlerine atadığı bildirildi.

Ermenistan Devlet Başkanlığı basın dairesinden yayınlanan açıklamaya göre Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, bugün imzaladığı bir dizi talimatla yeni hükümette yer alması gereken tüm bakanları görevlerine atadı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı basın dairesinden yayınladığı açıklamada, yeni hükümette yer alan isimler şu şekilde:

- Başbakan Yardımcısı — Mger Grigoryan;

- Dışişleri Bakanı — (Ermenistan'ın eski BM daimî temsilcisi) Zohrab Mnatsakanyan;

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı — Yelk grubu milletvekili Mane Tandilyan;

- Finans Bakanı — eski hazine başkanı Atom Cancugazyan;

- Adalet Bakanı — Yelk grubu milletvekili Artak Zeynalyan;

- Sağlık Bakanı — Arsen Torosyan;

- Tarım İşleri Bakanı — Artur Haçatryan;

- Ekonomik Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı — Artsvik Minasyan;

- Spor ve Gençlik İşleri Bakanı — Levon Vagradyan;

- Acil Durumlar Bakanı — Graçya Rostomyan;

- Enerji Altyapısı ve Doğal Kaynaklar Bakanı — Artur Grigoryan;

- Kültür Bakanı — Lilit Makunts;

- Doğa Koruma Bakanı — Erik Grigoryan;

- Ulaştırma İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı — Aşot Akopyan

Ermenistan'ı neredeyse 10 yıldır devlet başkanı olarak yöneten ve anayasa gereği üçüncü bir dönem için yeniden bu görevi yürütemeyecek olan Serj Sarkisyan'ın başbakan olarak atanması ülkede kalabalık protestolara neden olmuştu. Sarkisyan, protestolar nedeniyle göreve gelmesinden 6 gün sonra istifa etmişti. Yerine muhalif protestoların lideri Nikol Paşinyan Başbakan olarak seçilmişti.