Ermenistan'da tutuklu bulunan Umut Ali'ye eski milletvekili Akhoyan'dan ziyaret

Kars’ta hayvanları otlatırken, farkına varmadan sınır ihlali yaptığı için Ermenistan’da 24 Temmuz’dan beri tutuklu bulunan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen, Türk-Ermeni ilişkilerinin düzeltilmesi için faaliyet yürüten Dönüş Vakfı Başkanı, eski Ermeni milletvekili Aragats Akhoyan tarafından ziyaret edildi.Akhoyan ile birlikte çevirmen olarak ziyarete katılan Samuel Felekyan, Özmen’in bir hafta içinde dönebileceğini söyledi.

Hürriyet'ten ismail Saymaz'ın haberine göre Felekyan, şunları anlattı:

"İletişimsizlik uzattı"

“Islahevine gittik, görüştük. Durumu iyi. Bizi görünce bir hayli sevindi. Artık yalnız olmadığını hissetti. ‘Beni ne zaman bırakırlar’ diye sordu. Merak etmemesini söyledik. Zaten bu meselenin bugüne kadar uzamasının sebebi, ülkeler arasındaki iletişimsizlik. Önceden haberimiz olsaydı, meseleyi çözebilirdik. Öyle tahmin ediyorum ki bir hafta içerisinde ailesine kavuşacaktır.”



Özmen’in koğuşta üç kişiyle kaldığını, Türkçe bilen olmadığını kaydeden Felekyan, “Çocuğa kötü muamele uygulanmıyor. Akhoyan, durumu Dışişleri Bakanlığı’nın yetkilileriyle görüşüyor. Ermenistan sınırlarını Ruslar koruduğu için Ruslarla da bir diyaloğa girilecektir diye düşünüyorum” dedi.



Bu arada, Umut Ali Özmen de dün babası Mustafa Özmen’i arayarak, Akhoyan’ın ziyarete geldiğini ve bir hafta içerisinde dönmeyi umduğunu ifade etti.

Vali: Bu hafta netice alırız

Umut Ali Özmen’le ilgili gelişmeleri yakından takip eden Kars Valisi Rahmi Doğan da normalde Ermenistan ile Türkiye arasında hayvan geçişlerinden kaynaklı sınır ihlallerinin olduğunu ve bu sorunların yerel makamlarca görüşülerek çözüldüğünü anlattı. Doğan, “Olaydan sonra çocuğumuzun iadesini istedik. Ermeniler bize, ‘Bu iş sınır makamlarıyla çözülemez, diplomatik yoldan çözümü gerekiyor’ dedi. Çocuktan iki kimlik çıktığını ve kulübelerin fotoğraflarını çektiğini iddia ediyorlar. İnterpol Daire Başkanı ile görüştüm. Bu hafta içinde netice alırız diye düşünüyorum” diye konuştu.