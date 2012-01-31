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Dünya

Ermenistan'da siyaset ısınıyor ANKARA (A.A)

31 Ocak 2012 14:39

-Ermenistan'da siyaset ısınıyor ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - Ermenistan eski dışişleri bakanı Vartan Oskanyan, siyasete dönüş sinyali verdi. Ermenistan basınında çıkan haberlere göre, 1998-2008 yılları arasında dışişleri bakanlığı görevi yapmış olan Vartan Oskanyan, tekrar siyasete dönemeye hazırlanıyor.  "Refah Partisi" ve diğer siyasi güçlerle görüşmeler yaptığını söyleyen Oskanyan, henüz kesin kararını vermediğini belirtti.  "Refah Partisi" Ermenistan'daki koalisyon hükümetinde yer alıyor ve partinin Ermenistan eski başkanı Robert Koçaryan'a yakın olduğuna inanılıyor. Geçtiğimiz Eylül ayında Koçaryan'ın tekrar politikaya dönebileceği yönünde yaptığı açıklamadan sonra, başkan Sarkisyan ile parti arasında gerginlik olduğu belirtiliyordu. Analizcilere göre Koçaryan, hem Refah Partisi'ne hem de eski bakan Oskanyan'a güveniyor. Eski bakanın, Sarkisyan'ın Batı ile yakınlaşmasına ve Türkiye-Ermenistan arasında imzalanan protokollere olumsuz yaklaştığı ifade ediliyor.

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