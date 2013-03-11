Ermenistan'da seçim sonucuna itiraz eden aday açlık grevinde

Geçtiğimiz ay yapılan Ermenistan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden aday açlık grevine başladı.
cnnturk.com'daki habere göre; Ermenistan'da cumhurbaşkanı seçiminde ikinci olan Miras Partisi Genel Başkanı Raffi Hovhannisyan, süresiz açlık grevine başladı.
Hovhannisyan yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını tanımadıklarını, Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın "halkın zaferini" tanıyana kadar Erivan Özgürlük Meydanı'nda açlık grevini sürdüreceğini belirtti.
Cumhurbaşkanının yemin töreninin 9 Nisan'da yapılacağını hatırlatan Hovhannisyan, "Sarkisyan, cesedimi çiğnedikten sonra yemin edebilir" dedi.