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Ermenistan'da Sarkisyan'ın partisi önde

Ermenistan seçimlerini Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın Ermenistan Cumhuriyet Partisi'nin önde götürdüğü bildiriliyor. Ülkede 2018'de cumhurbaşkanının görev süresi dolduktan sonra parlamenter sistem yürürlüğe girecek.

03 Nisan 2017 12:40

Ermenistan'da 2015 yılında parlamenter sisteme geçilmesinin ardından ilk kez sandıklara gidildi. Seçim Kurulu ülkede Pazar günü yapılan seçimleri iktidardaki Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan liderliğindeki Ermenistan Cumhuriyet Partisi'nin önde götürdüğünü açıkladı. Sandıkların yüzde 50.4'nün sayımı sonrasında Sarkisyan'ın oyların yüzde 50.43'ünü, varlıklı siyasetçi Gagik Tsarukyan liderliğindeki muhalefet partilerinin ise yüzde 28.29 oranında oy aldığı açıklandı.

Ermenistan Cumhuriyet Partisi Sözcüsü Eduard Sharmazanov tarafından yapılan açıklamada "İlk sandık sonuçlarına göre Ermenistan Cumhuriyet Partisi'nin hükümet kurma fırsatının olduğu" bildirildi.

Sandığa gitme oranının yüzde 60.86 olarak açıklandığı seçimlerde, milliyetçi Ermeni Devrimci Federasyonu'nun (Taşnaksutyun) ise oyların 6.88'ini aldığı ve 101 sandalyeli parlamentoya gireceği aktarıldı.

Ermenistan'da 2015'te yapılan anayasa referandumu ile parlamenter sisteme geçilmişti. Muhalifler değişikliklerin, görev süresi 2018'de dolan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın parti lideri olarak kalabilmesi için yapıldığını savunuyor. Sarkisyan ise bunu reddediyor ve değişikliklerin "Ermenistan'ın demokratikleşme sürecinin bir parçası" olduğunu savunuyor.

Sarkisyan seçimlerden önce görev süresi dolduktan sonra aktif siyasete devam edeceğinin sinyalini vermişti. Sarkisyan "Cumhuriyet Partisi'nin başkanı olarak ekip arkadaşlarıma karşı sorumluluklarım var" açıklamasını yapmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/SSB,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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