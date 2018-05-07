Ermenistan'da öğrenciler eylemde; müdür ve rektörlerin istifasını talep ediyorlar

Ermenistan'da 8 Mayıs’ta başbakanlık seçimi için gerçekleşecek ikinci parlamento oturumunda Cumhuriyetçi Parti'nin halkın adayını destekleyeceğini açıklamasının ardından Erivan'da protestolar sona erdi. Şimdi de okullarda ve üniversitelerde müdür ve rektörlerin istifasını talep eden eylemler yapılıyor.

Agos'tan Varduhi Balyan'ın haberine göre, Erivan'da Monte Melkonyan’ın ismini taşıyan okulda 4 Mayıs’ta öğrenciler greve başladı ve müdürü Ruzanna Azizyan’ın istifasını talep etti. Yüzlerce öğrenci ve veli okulun karşısında toplanıp “Azizyan istifa” sloganlarıyla okuldaki yolsuzluk iddialarını protesto etmeye başladı.

Öğretmenler ve öğrenciler Azizyan’ın baskı yaptığını, kendilerini devamlı aşağladığını, kaba davrandığını iddia ediyordu. Okulun Ermenice öğretmenlerinden Satenik Nikoğosyan, devletten aldığı ikramiyeleri yıllar boyunca okul müdürüne vermek zorunda kaldıklarını dile getirdi: “İkramiye benim hesabıma yatıyordu, oradan çekip müdüre vermek zorunda kalıyordum.”

Müdür Azizyan’ın istifası için 100’den fazla öğretmen imza kampanyasına katıldı. . Başta istifa etmeyeceğini belirten Azizyan, 5 Mayıs’ta görevinden alındı.

Gümrü’de rektör istifası için protesto

5 Mayıs’ta Şirak Devlet Üniversitesi’nin rektörü Sahak Minasyan’ın istifasını talep eden protestolar başladı. Üniversite öğrencilerinden, hocalardan, insan hakları savunucularından oluşan bir grup üniversitenin karşısında Cumhuriyetçi Partili Minasyan’ı protesto etti.

Eylemciler, Cumhuriyetçi rektörün üniversite kaynaklarını kötüye kullandığını iddia ediyor, ruşvet ve yolsuzlukla suçluyordu. Altı yıldır Cumhuriyetçi Parti’nin bölge sorumlusu olan Minasyan, şöyle konuştu: “Cumhuriyetçi Parti üyesi olarak üniversiteyi politize etmeye yönelik adım atmadım, atmam.” Minasyan tarafından işten atılan akademisyenler de eylemciler arasındaydı. Minasyan, üniversitenin önünde toplananların taleplerini yerine getirip istifa etmeyi reddediyor. Protestoya katılanlar ise Minasyan istifa edene kadar eylemlere devam edeceklerini açıkladı. 7 Mayıs’ta Eğitim Bakanı Vekili üniversiteyi ziyaret edecek.

İstifa talepleri artıyor

Vatandaşların istifa talepleri üniversite ve okullarla sınırlı kalmıyor. 10 Mayıs’ta Erivan Belediye Başkanı Taron Markarian’ın istifasını talep etmek için Belediye önünde eylem çağrısı yapıldı. Özellikle son yıllarda Cumhuriyetçi Parti üyesi belediye başkanı ile ilgili şikayetler artmaya başlamıştı. Göstericileri belediye başkanı istifa edene dek eylemlere devam edeceklerini belirtiyor.