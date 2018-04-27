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Dünya

Ermenistan'da muhalefet lideri Paşinyan hükümete istifa çağrısı yaptı

"Barışçıl protesto gösterilerine devam edeceğiz"

27 Nisan 2018 18:09

Ermenistan'da protestocuların lideri Nikol Paşinyan, Başbakan Vekili Karen Karapetyan yönetimindeki hükümetin istifa etmesini istedi.

Başkent Erivan'da muhalifleri sokağa çıkararak 17 Nisan'da başbakan seçilen eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın 23 Nisan'da istifa etmesini sağlayan Paşinyan, bu kez hükümetin istifasını talep etti.

Aksi halde bir sonraki parlamento seçimlerini bloke etme tehdidinde bulunan Paşinyan, 2000'den fazla seçim sandık merkezine erişimi kısıtlayabileceklerini ifade etti.

"Gösterilere devam edeceğiz"

Bu arada Paşinyan, gösterilere devam edeceklerini açıkladı.

Karapetyan'ın kendisiyle görüşmeyi reddetmesi üzerine bu kararı alan Paşinyan, "Barışçıl protesto gösterilerine devam edeceğiz. Haklı olduğumuza Sarkisyan'ı inandırdığımız gibi Karapetyan'ı da inandıracağız" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Sarkisyan'ın partisi Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi'nden (ECP) bir ismin başbakan çözülmesi halinde krizin devam edeceğini sözlerine ekledi.

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ErmenistanSarkisyankarpetanyanhükümetNikol Paşinyan

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