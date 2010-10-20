-ERMENİSTAN'DA MUHALEFET GÖSTERİSİ ERİVAN (A.A) - 19.10.2010 - Ermenistan'ın başkenti Erivan'da muhalefetin düzenlediği ve yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı gösteride, hapisteki 13 muhalifin serbest bırakılması talep edildi. Muhalefetteki Ermeni Ulusal Kongresi'nin lideri, Eski Devlet Başkanı Levon ter Petrosyan, Avrupa Birliği ülkelerine, Ermenistan yönetimine baskı yapmaları çağrısında bulundu. Söz konusu 13 muhalif, 1 Mart 2008'de düzenlenen bir gösteride gözaltına alınmıştı. Devlet başkanlığı seçiminin sonuçlarına itiraz edilen gösteriye polis müdahale etmiş, 10 kişi ölmüş, 250 kişi yaralanmıştı. Polis, göstericilerin güvenlik güçlerine ateş açtığını ileri sürmüştü. Gözaltına alınan muhalifler, şiddet eyleminde bulunmaktan yargılanarak hüküm giymişti.